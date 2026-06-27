200 Jahre Kessler: Der Sekt der Kanzler

„Einem jeden Deutschen fehlt ein Schuss Sekt im Blut!“ Ob Georg Christian Kessler (1787–1842) genau dergleichen Auffassung war wie der trinkfeste deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, als er rund 50 Jahre zuvor in Esslingen die erste deutsche Sektkellerei gründete? Auf jeden Fall verstand der 1787 in Heilbronn geborene Sektpionier, wie man Wein zum Prickeln bringen konnte.

Erlernt hat er sein Handwerk an prominenter Stelle – im berühmten Champagnerhaus Veuve Clicquot-Ponsardin in Reims. Dort machte der geschäftstüchtige Schwabe schnell Karriere: seit 1810 Bürochef mit Prokura, Direktor und Mitinhaber und 1821 designierter Nachfolger des Weltunternehmens. Auch privat lief es bei Kessler rund: 1819 heiratete er Clémentine Jobert, die Tochter einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie. Das Glück schien perfekt.

Überraschender Rückzug

Umso überraschender dann sein Rückzug. Über die genauen Gründe, warum der Schwabe das renommierte französische Champagnerhaus nach fast 20 Jahren verließ, wird bis heute gerätselt. Als 1825 seine Frau starb, gab es für Kessler keinen Grund mehr, in Frankreich zu bleiben. Zurück in der Heimat reifte in ihm die prickelnde Idee, Schaumwein in Deutschland herzustellen.

Am 1. Juli 1826 war es dann so weit. An diesem Tag gründete Georg Christian Kessler zusammen mit seinem Partner Heinrich August Georgii in Esslingen die erste deutsche Sektkellerei G. C. Kessler & Co. Im „Klösterle“ des Kaisheimer Hofs am Esslinger Burgberg begann Kessler 1826 mit der Schaumweinproduktion. Gut ein Jahr später gab es dann die nach Champagner-Art bereiteten Weine erstmalig zu kaufen.

Ab 1832 erwarb Kessler einen ersten Keller in der Innenstadt, dazu noch einen zweiten. Später wurde das Areal am Rand des Esslinger Marktplatzes mit dem Pfleghof erweitert, in dessen Gewölbekellern fortan der „Neckar-Mousseux“ seit 1833 reifte.

Das Tafelgetränk der Prominenz

1835 wurde mit Carl Weiss-Chenaux (1809–1889) eine kompetente Unternehmerpersönlichkeit zum Teilhaber der Firma G.C. Kessler & Cie und später zum Nachfolger bestimmt. Kessler-Sekt wurde zum Tafelgetränk von Königen, Fürsten und Filmstars. Zu den Kunden zählten neben den württembergischen Königen der Komponist Franz Liszt, Reichskanzler Otto von Bismarck und der Luftschiffpionier Ferdinand Graf von Zeppelin, der seinen Passagieren das prickelnde Getränk über den Wolken servieren ließ. Konrad Adenauer machte ab 1956 „Kessler Hochgewächs“ zum Kanzlersekt, den er seinen Staatsgästen aus aller Welt servierte.

Der Erfolg des Hauses Kessler gründete in erster Linie auf der Qualität seiner Erzeugnisse und der unternehmerischen Expertise seines Firmengründers, der die Schaumweinproduktion am Neckar revolutionierte – auch wenn es anfänglich bei der Versektung Probleme gab. Die Produktion von Schaumwein war damals nicht ungefährlich. Bis ins 19. Jahrhundert galt der in Flaschen vergorene Champagner als „Teufelswein“, weil das Glas zu dünn und der Flaschenboden zu flach war, um dem durch die alkoholische Gärung entstandenen Innendruck standzuhalten.

Nachdem ihm die Hälfte seiner ersten Jahresproduktion buchstäblich um die Ohren geflogen war, entwickelte Kessler zusammen mit der Glashütte Buhlbach eine stabilere Flasche mit Stülpboden, den sogenannten „Buhlbacher Schlegel“. Dank der robusteren Flaschen steigerte das Esslinger Sekthaus seine Produktion. In den ersten zehn Jahren verkaufte Kessler rund eine halbe Million Flaschen seines moussierenden Weines. Ein Großteil wurde nach Russland und Großbritannien, seit den 1860er Jahren auch in die Vereinigten Staaten exportiert. Absatzmärkte, die Kessler während seiner Zeit bei Veuve Clicquot durch Geschäftskontakte zu Handelsagenten erschlossen hatte.

Hauptabsatzgebiet blieb aber Württemberg und sein Königshaus, seit Herzog Heinrich Geschmack an dem „muszirenden Wein“ gefunden hatte, wie aus einem Briefwechsel zwischen dem Landesfürsten und dem Firmengründer anno 1833 hervorgeht. Dem Esslinger Schaumweinpionier war es gelungen, aus Weinen seiner württembergischen Heimat moussierende Gewächse zu erzeugen, die den schäumenden Weinen aus der Champagne sowohl in der Qualität als auch im Geschmack ebenbürtig waren.

Das Rüttelverfahren

Kessler, der 1842 starb, war es nicht mehr vergönnt mitzuerleben, wie sein Sekthaus auf der Weltausstellung 1867 in Paris in der Kategorie „Vins mousseux“ mit der Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Qualität war für Kessler das eine, Optik das andere. Da sich klare Schaumweine besser vermarkten ließen als hefetrübe, setzte der Unternehmer bei der Herstellung von Anfang an auf die traditionelle Methode des Rüttelverfahrens (französisch: remuage), das er aus seiner Zeit bei Veuve Clicquot her kannte. Bei diesem Verfahren steckte man die Flaschen mit dem Hals in spezielle Holzgestelle (franz.: pupitres) und drehte sie täglich leicht – ein Prozedere, das dem Klären des Schaumweins bei der Flaschengärung diente. Durch leichtes Rütteln und Schwenken der Flasche sinkt abgestorbene Hefe als Bodensatz in den Flaschenhals, wo sie anschließend in einem weiteren Arbeitsschritt, dem Degorgieren (abschlämmen) als Depot entfernt werden kann.

Im Hause Kessler verstand man sich nicht nur darauf, ein gutes Tröpfchen in die Flasche zu bringen, sondern auch auf kluges Marketing. Im wilhelminischen Kaiserreich avancierte der Sekt aus Esslingen zu einem Prestigeobjekt einer ganzen Epoche. Früh erkannte die Unternehmensleitung, dass Etiketten nicht nur dazu da waren, den Hersteller zu identifizieren und die Flasche zu zieren, sondern dass sie auch eine ideale Werbefläche darstellten. Als prominenter Zeitgenosse warb Deutschlands erster Reichskanzler Otto von Bismarck mit einem Label „Kanzler-Sect“ für eine Spezialabfüllung.

Neben berühmten Persönlichkeiten bewarb das Haus Kessler seine Marke auch mit Themen zur aktuellen Tagespolitik. Ein Reklameplakat zu Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt Bezug auf die 1902 vom Reichstag zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführte Schaumweinsteuer, die bis auf den heutigen Tag Bestand hat. Es zeigt eine überdimensionierte Sektflasche aus dem Hause Kessler als Schiffsrumpf mit dem Aufbau eines kanonenbestückten Dreadnoughts, jenem Typ von Kriegsschiff mit dicker Panzerung, der den Schlachtflottenbau revolutionierte.

In diesem Fall hatte das Plakat noch eine andere Botschaft: nämlich, dass das Esslinger Sekthaus nicht an der Einführung der Steuer interessiert war – im Gegenteil: August Weiss (1832–1927), seit 1866 Chef der Sektkellerei und ab 1889 Abgeordneter für den Wahlkreis Esslingen im Reichstag, hatte sich vehement gegen eine Sektsteuer eingesetzt. Tradition und Innovation sind untrennbar mit dem Namen Georg Christian Kessler verbunden.

200 Jahre nach der Gründung von Deutschlands ältester Sektkellerei reifen in den mittelalterlichen Gewölbekellern unter dem Kessler-Haus am Esslinger Marktplatz auch heute noch Spitzensekte, die nach der traditionellen Methode und genau demselben Flaschengärverfahren hergestellt werden, die der Firmengründer aus Frankreich mit nach Deutschland brachte. Laut Firmenleitung hat Kessler 2025 insgesamt 2,4 Millionen Flaschen mit dem perlenden Wein verkauft.