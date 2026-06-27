200 Jahre Kessler Der Sekt der Kanzler
Vor 200 Jahren gründete Georg Christian Kessler in Esslingen die erste deutsche Sektkellerei. Gelernt hat er das Handwerk in Reims. Wo sonst?
Vor 200 Jahren gründete Georg Christian Kessler in Esslingen die erste deutsche Sektkellerei. Gelernt hat er das Handwerk in Reims. Wo sonst?
„Einem jeden Deutschen fehlt ein Schuss Sekt im Blut!“ Ob Georg Christian Kessler (1787–1842) genau dergleichen Auffassung war wie der trinkfeste deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck, als er rund 50 Jahre zuvor in Esslingen die erste deutsche Sektkellerei gründete? Auf jeden Fall verstand der 1787 in Heilbronn geborene Sektpionier, wie man Wein zum Prickeln bringen konnte.