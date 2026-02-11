22-Jähriger verletzt gefunden: Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember

Ein neuer Fall lässt Weilimdorf nicht zur Ruhe kommen. Ganz im Nordwesten Stuttgarts herrscht bereits seit Anfang Dezember Aufregung. Damals hatte es auf dem Spielplatz „Beim Esel“ mitten im Ort eine nächtliche Auseinandersetzung mit mehreren Schüssen gegeben. Laut Polizei waren daran zwei Gruppen beteiligt, mindestens 15 Personen. Die Beteiligten flüchteten – auch ein durch einen Bauchdurchschuss schwer verletzter 16-Jähriger, der später am Nordbahnhof gefunden und ins Krankenhaus gebracht wurde. Videos zeigen, wie der Jugendliche von einem anderen huckepack weggetragen wird, während diverse junge Männer davonrennen.