 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember

22-Jähriger verletzt gefunden Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember

22-Jähriger verletzt gefunden: Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember
1
Anfang Dezember sorgten Schüsse auf einem Spielplatz für Aufregung – jetzt gibt es erneut einen verletzten Mann. Foto: Lichtgut/ Rettig

Ein mysteriöser Fall in Stuttgart-Weilimdorf beschäftigt die Polizei. Ein Mann hat schwere Verletzungen erlitten, schweigt aber über die Gründe. Das erinnert an Schüsse im Dezember.

Kriminalität, Sicherheit und Justiz: Jürgen Bock (jbo)

Ein neuer Fall lässt Weilimdorf nicht zur Ruhe kommen. Ganz im Nordwesten Stuttgarts herrscht bereits seit Anfang Dezember Aufregung. Damals hatte es auf dem Spielplatz „Beim Esel“ mitten im Ort eine nächtliche Auseinandersetzung mit mehreren Schüssen gegeben. Laut Polizei waren daran zwei Gruppen beteiligt, mindestens 15 Personen. Die Beteiligten flüchteten – auch ein durch einen Bauchdurchschuss schwer verletzter 16-Jähriger, der später am Nordbahnhof gefunden und ins Krankenhaus gebracht wurde. Videos zeigen, wie der Jugendliche von einem anderen huckepack weggetragen wird, während diverse junge Männer davonrennen.

 

Die Polizei konnte wenige Tage später einen Erfolg vermelden. Spezialkräfte nahmen in Gerlingen und Feuerbach zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren fest. Über deren Tatbeteiligung und mögliche Motive gibt es bisher keine Informationen.

Gereizte Stimmung in Weilimdorf

Doch die Wogen schlugen weiter hoch, auch in und nach einer Sitzung des Bezirksbeirats. Zumal bekannt wurde, dass es bereits eine Woche zuvor eine Bedrohung von Passanten durch vermummte junge Männer mit einer Schusswaffe gegeben hatte, die die Polizei nicht öffentlich gemacht hatte. Anwohner berichteten von einem Brennpunkt, während Polizei und Mobile Jugendarbeit das so nicht bestätigen wollten. Dennoch verstärkten beide ihre Präsenz in Weilimdorf.

Jetzt bekommen die besorgten Gemüter neue Nahrung. Denn ein rätselhafter Fall vom vergangenen Donnerstag beschäftigt die Ermittler. Passanten fanden am späten Abend gegen 22.45 Uhr am südlichen Ende der Thaerstraße einen schwer verletzten jungen Mann. Er saß auf einem Stein in einer Grünanlage unweit der Sporthalle der Wolfbuschschule. Der 22-Jährige bat um Hilfe, woraufhin die Passanten Rettungskräfte verständigten. Die kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Opfer einer Gewalttat wurde“, hieß es im Bericht der Polizei. Inzwischen deutet tatsächlich sehr viel darauf hin. Eine Schusswaffe scheint allerdings nicht im Spiel gewesen zu sein. „Der junge Mann hatte Schnittverletzungen am Hinterkopf, im Gesicht, an der Hand und am Oberschenkel“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Ob von einem Messer oder einem anderen scharfkantigen Gegenstand, sei noch unklar. Die Polizei durchkämmte deshalb das Gebiet rund um die Wolfbuschschule und hin zur B 295.

Wie er sich seine Blessuren zugezogen hat, sagt der 22-Jährige dem Vernehmen nach bisher allerdings nicht. Diese Tatsache spricht für sich, denn bei einem Überfall oder Unfall gäbe es wohl kaum Gründe, den Hergang zu verschweigen. Deshalb liegt es nahe, nach möglichen Verbindungen zu den Gruppen zu suchen, die im Dezember aneinandergeraten sind. „Die Kriminalpolizei ist dran und prüft, ob es Zusammenhänge gibt“, sagt Widmann. Sicher sei das bisher aber nicht.

Einsatz in Feuerbach: Dort sowie in Gerlingen hat es nach den Schüssen im Dezember Festnahmen gegeben. Foto: SDMG

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die am späten Donnerstagabend etwas Auffälliges im Bereich der Wolfbuschschule bemerkt haben. Wer eine Aussage machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 zu melden.

Weitere Themen

Promi-Hochzeit im Wahlkampf: Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Promi-Hochzeit im Wahlkampf Cem Özdemir heiratet in Tübingen

Cem Özdemir wollte seine Hochzeit ohne Medien vor der Wahl feiern. Doch der Plan sprach sich herum. Nun bestätigt seine Sprecherin die Trauung in Tübingen. Die CDU übt Kritik.
Von Uwe Bogen
Vorfall in Stuttgart: Mann steigt mit offener Hose in Stadtbahn und belästigt 31-Jährige sexuell

Vorfall in Stuttgart Mann steigt mit offener Hose in Stadtbahn und belästigt 31-Jährige sexuell

Ein Unbekannter betritt eine Stuttgarter Stadtbahn – dabei hängt sein Glied aus der Hose. Der Mann setzt sich offenbar neben eine 31-Jährige. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Von Annika Mayer
Stuttgarter Wilhelma: Erneuter Todesfall in Australienwelt: Koala-Weibchen eingeschläfert

Stuttgarter Wilhelma Erneuter Todesfall in Australienwelt: Koala-Weibchen eingeschläfert

Erneuter Verlust im Koala-Gehege der Wilhelma: Ein Weibchen leidet an Anämie und Bakterienbefall, es muss eingeschläfert werden. Was steckt hinter den Todesfällen in der Australienwelt?
Zuffenhausen und Möhringen: Einbrecher in Stuttgart unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Zuffenhausen und Möhringen Einbrecher in Stuttgart unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Mal wird am Dienstagabend in Stuttgart eingebrochen – in Möhringen und Zuffenhausen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Vorfälle.
Von Annika Mayer
22-Jähriger verletzt gefunden: Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember

22-Jähriger verletzt gefunden Erneute Bluttat in Weilimdorf? Polizei prüft Verbindung zu Schüssen im Dezember

Ein mysteriöser Fall in Stuttgart-Weilimdorf beschäftigt die Polizei. Ein Mann hat schwere Verletzungen erlitten, schweigt aber über die Gründe. Das erinnert an Schüsse im Dezember.
Von Jürgen Bock
Fremdgehen in Beziehungen: Verpönt, und doch spannend – Warum Affären reizen

Fremdgehen in Beziehungen Verpönt, und doch spannend – Warum Affären reizen

Ihr Ruf ist schlecht, doch Affären sind verbreitet, sagt eine Stuttgarter Paarberaterin. Wir haben mit Menschen gesprochen, die Affären hatten, und Experten nach den Gründen gefragt.
Von Julika Wolf
Stadt zahlt für Wasen-Rummel drauf: Wegen roter Zahlen: Stuttgart will Volksfest nicht mehr bezuschussen

Stadt zahlt für Wasen-Rummel drauf Wegen roter Zahlen: Stuttgart will Volksfest nicht mehr bezuschussen

Die Zeiten der vollen Kassen sind vorbei. Soll die Stadt Geld für bierselige Feste ausgeben, während Reinigungsintervalle für Schultoiletten verlängert werden?
Von Konstantin Schwarz
Protest im Rathaus Stuttgart: Kinder können nicht zur Schule – Bürgermeisterin entschuldigt sich

Protest im Rathaus Stuttgart Kinder können nicht zur Schule – Bürgermeisterin entschuldigt sich

Seit Donnerstag können 146 Kinder mit Behinderung nicht mehr zur Schule. Für sie stellten Eltern symbolisch 146 leere Stühle ins Rathaus. Das steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion.
Von Alexandra Kratz
Einsatz in Stuttgart: Rätsel um Hubschrauber mit Bäumen zwischen Botnang und Feuerbach gelöst

Einsatz in Stuttgart Rätsel um Hubschrauber mit Bäumen zwischen Botnang und Feuerbach gelöst

Bis zuletzt war unklar, was hinter dem Transport von Bäumen per Hubschrauber zwischen den Stuttgarter Stadtbezirken Botnang und Feuerbach steckt. Jetzt hat die Stadt darüber informiert.
Von Florian Dürr
Coole Dates im Kessel: 10 außergewöhnliche Date-Ideen in Stuttgart

Coole Dates im Kessel 10 außergewöhnliche Date-Ideen in Stuttgart

Stuttgart bietet deutlich spannendere Date-Möglichkeiten als sich auf einen Kaffee zu treffen. Wir haben zehn Tipps.
Von Petra Xayaphoum
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei Stuttgart-Weilimdorf Schüsse Video Sicherheit Kriminalität
 
 