Die Polizei hat bereits Ende Januar eine 24-Jährige wegen des Verdachts des vierfachen versuchten Mordes verhaftet. Wie in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Donnerstag bekannt gegeben wurde, soll die Frau mehreren Arbeitskollegen im Rettungsdienst heimlich Medikamente verabreicht haben.

Einer der Männer wäre fast gestorben

Die Tatverdächtige war laut Polizei als Auszubildende zur Notfallsanitäterin auf einer Wache eines Rettungsdienstes im Landkreis Ludwigsburg beschäftigt. Dort soll die damals 23-Jährige viermal zwischen Oktober 2023 und April 2024 die Getränke von drei Kollegen während der Dienstzeit mit einem verschreibungspflichtigen Medikament versetzt haben. Die zwischenzeitlich 53, 29 und 25 Jahre alten Männer erlitten erhebliche Beschwerden, die potenziell – in einem Fall sogar konkret – lebensbedrohlich waren. Eine Behandlung im Krankenhaus war in drei Fällen notwendig.

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigsburg erhärteten schließlich den Verdacht gegen die 24-Jährige, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen erwirkte. Die Frau wurde am 30. Januar festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser hielt den Haftbefehl aufrecht und wies die 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen, vor allem auch das Motiv der jungen Frau betreffend, dauern derzeit noch an.