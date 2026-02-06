Alle zwei Jahre vergibt die Bürgerstiftung Stuttgart den Bürgerpreis „für ausgezeichnetes Engagement“. Eindrücke von einem perfekten Abend.
„Stimmungsvoll“, „empathisch“, „ideenreich“ – das Lob der Gäste nach zwei Stunden Preisverleihung fiel einhellig aus: Die Bürgerstiftung hat Maßstäbe gesetzt! Einen Abend wie diesen im Porsche-Museum, so war vielfach zu hören, vergisst man so schnell nicht. Mehrere Faktoren trugen dazu bei: die perfekte Organisation, der in der John-Cranko-Schule ausgebildete Tänzer und Choreograf Alessandro Giaquinto, der heiter-gewandte Moderator Martin Hoffmann, vor allem aber der fabelhafte Einfall von Irene Armbruster, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, aus den Preisträgern der vergangenen Jahre einen 40-köpfigen Chor zusammenzustellen. Unter der Leitung des musikalischen Alleskönners Patrick Bopp schwoll dieser Klangkörper zu einem 350 Stimmen starken Publikums-Chor an. Das schuf eine zwanglose Mitmach-Atmosphäre und gab der Feier im Museum eine wohlige Struktur. Der Tote-Hosen-Klassiker „An Tagen wie diesen“ wurde dabei zum immer wieder aufgerufenen Refrain des Abends .