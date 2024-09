Am 27. September 1999 wurde das Deutsch-Türkische Forum in der Stuttgarter Villa Bosch gegründet. Exakt 25 Jahre später kamen am Freitagabend wesentliche Akteure der Stadtgesellschaft im Neuen Schloss zusammen, um die Erfolgsgeschichte des Vereins zu feiern: Ehrenamtliche, Förderer, Kommunalpolitiker, Vertreter von Vereinen, Organisationen und Kultureinrichtungen. Das große Spektrum war Ausdruck dessen, dass sich das Deutsch-Türkische Forum in den vergangenen 25 Jahren zu einer wichtigen Institution in der Stadtgesellschaft entwickelt hat und heute Teil eines weit gespannten zivilgesellschaftlichen Netzwerks in Stuttgart ist.

Aras: „Türkische Kultur hat sich im Herzen von Stuttgart etabliert“

Zu feiern gibt es also vieles. Und das tut das Deutsch-Türkische-Forum in seinem Jubiläumsjahr auch ausgiebig, wie jüngst beim Weindorf, als der Verein türkische Weine kredenzte. Oder an diesem Samstag mit einem Bühnen- und Infoprogramm im Rahmen der Veranstaltung „mein Schlossplatz“ auf dem Kleinen Schlossplatz, wo es um jugendliche Stadtkultur und generationenübergreifende Begegnungen geht.

Offizieller Höhepunkt des Jubiläums war der Festakt am Freitagabend im Neuen Schloss. In Reden und Gesprächsrunden wurde dort die integrative Arbeit des Deutsch-Türkischen Forums herausgestellt. Angefangen von Mentoring-Programmen für Kinder und Jugendliche über Angebote für armutsgefährdete Menschen bis zu Frauenförderungsprogrammen – jeweils mit dem Ziel, Menschen zu befähigen und Brücken zu bauen. Dazu kommt das umfangreiche kulturelle Programm des Forums. Der Zuspruch ist groß. Stellvertretend dafür steht der Bühnenerfolg von „Istanbul“ im vergangenen Jahr mit 42 Vorstellungen im Alten Schauspielhaus und im Theaterhaus. „Türkische Kultur hat sich im Herzen von Stuttgart etabliert“, lobte Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Das Deutsch-Türkische Forum sei ein „Schatz für die Stadt“.

„Vielfalt ist der Reichtum der Gesellschaft“

In die Feierstimmung, zu der am Freitagabend junge türkeistämmige Musikerinnen und Musiker beitrugen, mischen sich allerdings Sorgen. Aras sprach das beim Festakt deutlich aus. Der Ton, der aktuell in der Debatte über Migration angeschlagen werde, vergifte das Klima, beklagte sie. Das führe zu Angst und Verunsicherung. Migration werde heute oft einseitig als Gefahr dargestellt: „Das wirft uns um Jahre zurück und ist einer Demokratie nicht würdig.“ Durch die Art der Debatte bekämen Migranten gespiegelt, sie seien ein Problem. Die Landtagspräsidentin, die türkische Wurzeln hat, rief dazu, auf die Leistungen von Migranten nicht kleinzureden. Ohne sie sähe Deutschland „ziemlich alt aus und läge in vielen Bereichen lahm“. „Vielfalt ist der Reichtum dieser Gesellschaft“, sagte sie. Gleichzeitig betonte sie die Notwendigkeit, islamistische Extremisten auszuweisen: „Extremismus in jeder Form ist inakzeptabel.“

Aras bezeichnete Migration als „eine echte Herausforderung“. Sie sei jedoch leistbar und könne bereichernd sein. Stuttgart sei dafür das beste Beispiel. Die von Offenheit geprägte Haltung der früheren Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel und Wolfgang Schuster, die in das von Schuster 2001 initiierte „Bündnis für Integration“ mündete, nannte sie wegweisend: „Integration muss Chefsache sein.“ Auch Alexandra, Stuttgarts Bürgermeisterin für Soziales, Integration und Gesundheit, forderte, die Debatte um Migration „nicht auf Schlagworte zu reduzieren, sondern fair zu führen“.

Schuster sieht das Forum künftig stärker noch als Mahner

Wolfgang Schuster, Kuratoriumsvorsitzender des Deutsch-Türkischen Forums, erinnerte an die Vorreiterrolle seines „Ziehvaters“ Manfred Rommel, der Geburtshelfer des von Achmet Arpad und Ersen Ugursal gegründeten Deutsch-Türkischen Forums war und in dem Geschäftsführer der Bosch-Stiftung, Ulrich Bopp, und dem früheren Daimler-Chef Edzard Reuter prominente Mitstreiter hatte. Schuster erinnerte auch an die Vision des Vereins, nämlich die einer Stadtgesellschaft, in der Menschen verschiedenster Herkunft gleichberechtigt leben, und die Stadt und ihre Institutionen mitgestalten. Mit Blick auf das Erstarken der AfD sagte er, es drohe die Gefahr, dass aus dieser Vision eine Illusion werde. Die AfD setzte auf Spaltung, statt auf Integration.

Das Deutsch-Türkische Forum, das angetreten war, Vorurteile abzubauen, sieht er daher künftig noch stärker in der Rolle eines „Mahners“. Es gelte lautstark die Stimme gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu erheben. „Die Spaltung richtet sich gegen uns alle“, sagte Schuster. Sie könne dazu führen, „dass das gute Stadtklima den Bach runtergeht“. Er forderte, das Wort „Willkommenskultur“ wieder stärker mit Inhalt zu füllen. Es brauche eine „gute Atmosphäre“, damit ausländische Fachkräfte, die in Deutschland dringend benötigen würden, sich angenommen fühlten.

Die Rolle des Deutsch-Türkische Forums sieht Schuster verstärkt als Diskussionspartner und Impuls- und Ratgeber in den Bereichen Bildung und Kultur. Aus seiner Sicht wäre es auch sinnvoll, das Thema Integration im Rathaus wieder stärker als Querschnittsaufgabe zu begreifen – ein freundlicher Wink in Richtung Stadtverwaltung.

Deutsch-Türkisches Forum

Der Verein

Der Deutsch-Türkische Forum Verein unter dem Vorsitz von Ebru Hazinedar versteht sich als Plattform für interkulturelle Begegnungen, engagiert sich in der Bildungsarbeit und fördert den kulturellen Austausch in der Stadt. Getragen wird es von knapp 400 Mitgliedern, einem Kuratorium und zehn hauptamtlichen Mitarbeitern um Geschäftsführer Kerim Arpad mit Sitz in der Hirschstraße 36. Von der Stadt Stuttgart bezieht es eine feste institutionelle Förderung, ähnlich wie das Forum der Kulturen. Bundesweit gilt das als beispielhaft. Nachhaltige unterstützt wurde und wird das Deutsch-Türkische Forum zudem durch die Robert-Bosch-Stiftung. Erster Vorsitzender des Forums war Achmet Bayaz, Vater des heutigen Finanzministers Danyal Bayaz. red