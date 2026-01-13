25 Jahre Wikipedia Speicher des weltweiten Wissens
Vor 25 Jahren startete das Onlinelexikon Wikipedia. Es offeriert Wissen in mehr als 350 Sprachen und Dialekten. Gräbt KI ihm das Wasser ab?
Vor 25 Jahren startete das Onlinelexikon Wikipedia. Es offeriert Wissen in mehr als 350 Sprachen und Dialekten. Gräbt KI ihm das Wasser ab?
Was es über Wikipedia zu sagen gibt, füllt in der deutschen Ausgabe von Wikipedia 53 DIN-A-4-Seiten. In der englischen sind es nur 44, in der französischen 41 Seiten – was erste Fragen aufwirft. Jedenfalls ist das größte Onlinelexikon weltweit inzwischen 25 Jahre alt. Täglich wird es sieben bis neun Millionen Mal angeklickt.