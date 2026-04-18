Aus einem studentische Lesezirkel erwuchs im späten 18. Jahrhundert einer der ungewöhnlichsten Geheimgesellschaften der Aufklärungszeit: der Illuminatenorden. Obwohl er nur zehn Jahre bestand, beflügelt er Verschwörungstheoretiker bis heute.
18.04.2026 - 16:46 Uhr
Am 1. Mai 1776 gründete der junge Ingolstädter Professor für Kirchenrecht Adam Weishaupt (1748–1830) den Illuminatenorden. Eine Geheimgesellschaft, die nur gut ein Jahrzehnt bestand und doch die kollektive Vorstellungskraft bis heute nicht loslässt.