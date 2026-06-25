Donald Trump eröffnet die Jubiläumsfeiern der USA. Doch anstatt ausführlich auf deren 250-jährige Geschichte zurückzublicken, preist er in seiner Rede vor allem die eigene Politik.
25.06.2026 - 08:59 Uhr
Musik von Militär-Bands, in Formation fliegende Kampfjets und eine Rede von Donald Trump: Der US-Präsident hat die Feierlichkeiten rund um das 250. Gründungsjubiläum der Vereinigten Staaten in Washington mit reichlich Selbstlob eröffnet. Auf der National Mall, dem Park zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial im Herzen der US-Hauptstadt, widmete sich Trump vor allem einem Thema ausführlich: seiner eigenen Politik.