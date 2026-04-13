Die Entdeckung eines Embryos in einem versteinerten Gelege sorgt in der Wissenschaft für Aufsehen. Der Fund belegt, dass ein Urahn der Säugetiere Eier legte. Seine besondere Fortpflanzungsmethode half ihm, das größte Massensterben der Erdgeschichte zu überstehen.
Ein knollenförmiges Fossil hat sich als säugetierähnliches Reptil im Ei entpuppt. Der Lystrosaurus war ein Vorfahre der Säugetiere und eines der wenigen Landwirbeltiere, die das Massenaussterben an der Perm-Trias-Grenze vor etwa 252 Millionen Jahren überlebten, wie ein Forscherteam in der Fachzeitschrift „Plos One“ berichtet.