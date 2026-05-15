26. Auflage mz3athlon Triathlon Steinheim: Jagd auf Titelverteidiger Sven Scheuermann beginnt
Auch die 26. Auflage des mz3athlon ist mit 750 Teilnehmenden mal wieder ausgebucht. Gut etabliert hat sich auch der Schnupperwettbewerb für Einsteiger.
Auch die 26. Auflage des mz3athlon ist mit 750 Teilnehmenden mal wieder ausgebucht. Gut etabliert hat sich auch der Schnupperwettbewerb für Einsteiger.
Die Nachricht ist für Achim Seiter, den Organisator des mz3athlon inzwischen vertraut – schließlich steht der Steinheimer Triathlon an diesem Samstag vor seiner 26. Auflage: Der Hauptwettbewerb über 550 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5,1 Kilometer Laufen ist seit längerem mit 600 angemeldeten Startenden wieder einmal ausgebucht. Rechnet man die 86 Gemeldeten beim Schnuppertriathlon und die 23 Staffeln hinzu machen sich 750 Menschen am Samstag auf den Weg durchs Bottwartal.