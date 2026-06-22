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  6. Besucherin löst Sturz aus - Schwere Verletzung überschattet Sprintsieg

28. Hohenheimer Schlossradrennen Besucherin löst Sturz aus - Schwere Verletzung überschattet Sprintsieg

28. Hohenheimer Schlossradrennen: Besucherin löst Sturz aus - Schwere Verletzung überschattet Sprintsieg
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Zum ersten Mal seit 28 Jahren gab es beim Hohenheimer Schlossradrennen einen schweren Sturz. Foto: /Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Das Stuttgarter Radrennen wurde von einem Unfall überschattet. Eine Besucherin kreuzte unerlaubt die Radstrecke und verursachte den schweren Sturz eines jungen Fahrers.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Ein heftiger Unfall hat die 28. Auflage des Hohenheimer Schlossradrennens überschattet: Rund 30 Minuten nach dem Startschuss des Eliterennens stürzte ein Fahrer des RSV Vaihingen an der schnellsten Stelle an der Kirschenallee schwer. Es war der erste schwere Sturz seit Beginn des traditionellen Rennens 1997. Auslöser für den schweren Unfall war eine Besucherin, die mit ihrem Fahrrad unerlaubt die Strecke überqueren wollte. Bei über 60 km/h kollidierte der 19-jährige Radsportler mit der Frau und wurde mehrere Meter weit ins Feld geschleudert. Erst nach 15 Minuten war der Vaihinger Fahrer, der sich im Kopf- und Nackenbereich verletzte, wieder ansprechbar. Die 58-jährige Frau erlitt bei dem Unfall ebenfalls leichte Verletzungen.

 

Folker Baur, Organisator der Veranstaltung, lobt die Erstversorgung durch den DRK-Ortsverband Plieningen/Birkach. Kritik übt er jedoch an den herbeigerufenen Notärzten: „Das hat mir alles viel zu lange gedauert.“ Nach einer Stunde Unterbrechung wurde das Rennen nach Rücksprache mit den Fahrern fortgesetzt.

Im Eliterennen setzte sich Richard Kobr (AC Sparta Praha) im Schlusssprint gegen neun Konkurrenten durch. Vorjahressieger Marvin Hammerschmidt aus Österreich wurde Zweiter, Martin Alexander Salmon vom RV Dudenhofen landete auf Rang drei. „Das Wichtigste ist, dass der Junge schnell wieder fit wird“, sagt Baur hörbar mitgenommen.

Abgesehen vom schrecklichen Vorfall sei die Veranstaltung, die um 10 Uhr mit dem Hobbyrennen gestartet wurde, wie erhofft verlaufen, berichtet Baur. Bei den Frauen, die unmittelbar vor den Männern gestartet waren, gewann Pia Kummer (RSC Kempten) vor Emily Fuchs (RSV Schwalbe Ellmendingen) und der Vaihinger Lokalmatadorin Sandra Geyer.

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