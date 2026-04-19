3. Handball-Liga SV Kornwestheim wird Meister vom Sofa aus
Nach dem 39:27-Heimsieg gegen Erlangen-Bruck am Samstag patzt am Tag darauf der Verfolger HC Erlangen. Die Kornwestheimer sind damit drei Spieltage vor Schluss uneinholbar.
Nach dem 39:27-Heimsieg gegen Erlangen-Bruck am Samstag patzt am Tag darauf der Verfolger HC Erlangen. Die Kornwestheimer sind damit drei Spieltage vor Schluss uneinholbar.
Meister! Der SV Kornwestheim wurde am Sonntagabend Meister von der Coach aus. Nach dem 39:27-Heimsieg gegen Erlangen-Bruck am Samstagabend haben die Lurchis die Meisterschaft am Tag darauf vom Sofa aus geholt: Der HC Erlangen 2 patzte zu Hause gegen den TV Neuhausen/Filder und unterlag mit 34:37 Toren. Damit haben sie sich den Meistertitel der 3. Liga Süd gesichert. Bereits drei Spieltage vor Saisonende sind die Kornwestheimer nicht mehr einholbar.