1996 explodiert in Stuttgart die Kreativität, der Kessel wird zum Mekka des deutschen Hip-Hops. In einer Videoserie haben wir die 0711-Erfolgsgeschichte schon einmal nachgezeichnet.
20.05.2026 - 14:00 Uhr
1996. Helmut Kohl war Bundeskanzler. Im Londoner Wembley-Stadion schoss uns Oliver Bierhoff mit einem „Golden Goal“ zum EM-Sieg. Wir hatten Angst vor dem Rinderwahnsinn. Und in Stuttgart bastelten ein paar junge Menschen an einem neuen Sound. Das Stuttgarter Hip-Hop-Wunder – genauer: das zweite nach dem „Die Da!“-Senkrechtstart der Fantastischen Vier 1992 –, es begann so richtig mit diesem Jahr.