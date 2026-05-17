18.000 Teilnehmende, ausgebuchter Halbmarathon und ein emotionaler Zieleinlauf in die MHP Arena: Der Stuttgart-Lauf begeistert am Wochenende die ganze Region.
17.05.2026 - 13:44 Uhr
Rund 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwandelten den Neckarpark am 16. und 17. Mai in ein großes Bewegungsfest für alle Generationen. Bei seiner 33. Auflage überzeugte das Traditionsevent mit ausgebuchten Wettbewerben, einem stimmungsvollen Rahmenprogramm und einem emotionalen Premierenmoment beim Zieleinlauf in die MHP Arena.