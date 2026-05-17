18.000 Teilnehmende, ausgebuchter Halbmarathon und ein emotionaler Zieleinlauf in die MHP Arena: Der Stuttgart-Lauf begeistert am Wochenende die ganze Region.

Rund 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwandelten den Neckarpark am 16. und 17. Mai in ein großes Bewegungsfest für alle Generationen. Bei seiner 33. Auflage überzeugte das Traditionsevent mit ausgebuchten Wettbewerben, einem stimmungsvollen Rahmenprogramm und einem emotionalen Premierenmoment beim Zieleinlauf in die MHP Arena.

Kostüme, Blaskapellen und gute Stimmung beim Stuttgart-Lauf Bienen, Bananen und sogar ein Läufer im Giraffenkostüm sorgten für Schmunzeln. „Das Giraffenkostüm war sehr heiß, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht“, erzählt Nigel, der ursprünglich aus England stammt und mit seiner Frau in Denkendorf wohnt. Er hätte bis zu 20 Kostüme zu Hause, mit ihnen zu laufen sei einfach lustig, so der gut gelaunte Brite.

Nigel aus England mit Medaille im Giraffenkostüm. Foto: Kriebernig

Bereits im Vorfeld hatte sich die enorme Nachfrage abgezeichnet: Der Halbmarathon war mit 10.000 Startplätzen frühzeitig ausgebucht. Entsprechend groß war die Begeisterung am Sonntag, als tausende Läuferinnen und Läufer die Strecke durch Stuttgart in Angriff nahmen. Entlang der Strecke sorgen neben Cheerleaderinnen und einer Blaskapelle auch die vielen bunten, selbstgebastelten Schilder für gute Stimmung. „Papa läuft schneller als Mama beim Sale“, „Hot Girls can run halfs“ und sogar Liebeserklärungen fanden ihren Platz auf großen Kartons. Neben dem Halbmarathon sorgten auch der Kaufland-10-km-Lauf sowie der 5-km-FunRun inklusive Walking für volle Starterfelder und beste Stimmung.

Auch Nobelpreisträgerin Nadia Murad nahm am Halbmarathon teil. Foto: Nadia's Initiative

Ein besonderer Zieleinlauf beim 33. Stuttgart-Lauf

Ein besonderer Höhepunkt wartete im Ziel: Der letzte Abschnitt des Stuttgart-Laufs führte direkt in die MHP Arena. Der Zieleinlauf sorgte bei Teilnehmenden wie Zuschauenden gleichermaßen für Gänsehautmomente und wurde zum emotionalen Schlusspunkt eines intensiven Laufwochenendes. Die umfangreichen Vorbereitungen und Anpassungen rund um den neuen Zieleinlauf hätten sich gelohnt, so die Organisatoren.

Charity-Aktion sammelt Spenden für „Sternentraum“

Auch gesellschaftliches Engagement war fester Bestandteil des Wochenendes. Gemeinsam mit der alwa Stiftung unterstützte der Stuttgart-Lauf erneut den Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum. Am alwa Spendentor kurz vor dem Zieleinlauf konnten sich Teilnehmende bewusst für den guten Zweck entscheiden: Für jeden Durchlauf wurden zwei Euro gespendet.

Neben dem sportlichen Wettbewerb sorgte das umfangreiche Rahmenprogramm rund um die MHP Arena und die Mercedesstraße für Festivalstimmung. Hüpfburg, VfB-Torschießen, viele Infostände und die traditionelle Hocketse mit der Bürger-Maultaschen-Party wurde zum Treffpunkt für Läuferinnen, Läufer, Familien und Fans.

Sieger und Siegerinnen beim Stuttgart-Lauf: Ergebnisse im Überblick

Schnellster Läufer war wie bereits im Vorjahr der Ukrainer Artur Shchipanovskyi vom Verein Sister Cities Stuttgart (1:09:10). Patrick Fiederling kam mit 1:09:51 ins Ziel an. Platz drei belegte Josia Nusser mit 1:10:57. Bei den Frauen war Laura Mazzocca vom Verein TF Feuerbach (1:20:51) die Erstplatzierte, gefolgt von Sandra Burkhardt (1:21:29). Die beiden Frauen führten bereits im Vorjahr die beiden ersten Plätze an. Drittplatzierte war Lina-Franziska Baier mit 1:22:46. Alle weiteren Ergebnisse kann man hier nachlesen.