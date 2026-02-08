333. Leonberger Pferdemarkt: Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

Inspiriert vom Artikel meines Kollegen über die Party-Locations starte ich auf meine allererste Keller-Tour beim Pferdemarkt in Leonberg. Die Route ist wohl geplant, ich will jeden der angepriesenen Keller bei der Party des Jahres der Stadt besuchen. Den Anfang soll das mexikanische Restaurant Scating Tacos machen. Doch hier ist gegen 22.30 Uhr schon Ruhe eingekehrt. Leise Hintergrundmusik untermalt die Atmosphäre im kleinen Lokal. An den wenigen Tischen haben ebenso wenige Gäste Platz genommen. Ich vermute: Will ich Leonbergs Party-Potenzial entdecken, muss ich weiterziehen. Das tue ich auch. Auf zu Arda’s Grand Cru.