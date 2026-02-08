 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

333. Leonberger Pferdemarkt Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

333. Leonberger Pferdemarkt: Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres
13
Die Stimmung beim Pferdemarkt in Leonberg – wie hier im Kleinfelder Keller – ist ausgelassen Foto: Simon Granville

„Mein erster Pferdemarkt“ könnte der Titel dieser Reportage lauten. Wie erlebt jemand eine Tour durch die Altstadtkeller beim Pferdemarkt in Leonberg, der das noch nie mitgemacht hat?

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Inspiriert vom Artikel meines Kollegen über die Party-Locations starte ich auf meine allererste Keller-Tour beim Pferdemarkt in Leonberg. Die Route ist wohl geplant, ich will jeden der angepriesenen Keller bei der Party des Jahres der Stadt besuchen. Den Anfang soll das mexikanische Restaurant Scating Tacos machen. Doch hier ist gegen 22.30 Uhr schon Ruhe eingekehrt. Leise Hintergrundmusik untermalt die Atmosphäre im kleinen Lokal. An den wenigen Tischen haben ebenso wenige Gäste Platz genommen. Ich vermute: Will ich Leonbergs Party-Potenzial entdecken, muss ich weiterziehen. Das tue ich auch. Auf zu Arda’s Grand Cru.

 

Die Vinothek hält, was sie verspricht. Inmitten wohlig lächelnder Weinflaschen samt und sonders hält sich das Publikum an den passenden Gläsern fest. Stilvoll statt einfach nur voll. Untermalt wird die Szenerie von Musik, die nur live gespielt sein kann. Folgt man dem Klang ins Untergeschoss, offenbart sich auch deren Herkunft. Ein Triumvirat von Herren, die an irgendetwas zwischen Santiano und The Dubliners erinnern, hockt vor einer an langen Tischen versammelten weinseligen Meute, die lustig schwankend die Lieder der ebenso unverständlich klingenden Herren kraftvoll mitsingt.

Im Arda’s Grand Cru wird stilvoll gefeiert. Foto: Simon Granville

Doch weiter geht’s. Draußen trifft man unter anderem etliche Fußballer des SV Leonberg/Eltingen. „Wir sind mittlerweile in einem Alter, wo wir Niveau haben und Wein trinken wollen“, scherzt Mittelfeld-Akteur Johnath Chandran aus der zweiten Mannschaft. Auch sonst macht das Publikum einen entspannten Eindruck.

Einige Stufen später finde ich mich im Ruff-Keller wieder. Der Engländer würde es vermutlich wie „rough“ aussprechen, so rau wirkt die Atmosphäre hier aber gar nicht. In dem hellen Raum sitzen die Gäste an starken Tischen und genießen neben Getränken die feinen Metzgerspezialitäten. Dazu wandert ein Mann mit Akkordeon durch die Reihen, zum Glück beherrscht er das Instrument. Einige der Gäste fühlen sich zum Tanzen und Mitsingen verleitet. Leider erstirbt die Musik schon bald – ich schaue mal weiter.

Pferdemarkt in Leonberg: Es geht von Keller zu Keller – viele sind brechend voll

Gleich nebenan, bei Inge & Hansi im Adler, lädt direkt der Würstchenstand vor dem Eingang zur Stärkung ein. Drinnen zeigt die liebevoll dekorierte Fußballkneipe das feierwütigste Gesicht, das mir bislang präsentiert wird. Aus den Boxen schallt vor allem Schlager. Der Laden ist brechend gefüllt, Raucher wie Nichtraucher reizen den Platz innerhalb der ihnen zugewiesenen Bereiche großzügig aus. In der tabakschwangeren Luft ist nach dann auch irgendwann Sense für mich, es wollen noch weitere Keller entdeckt werden.

Zum Beispiel der Kleinfelder Keller. Vor dem Eingang weist mich der Türsteher darauf hin, dass die Kapazität der Räumlichkeiten bereits umfassend erschöpft seien, auch eine ganze Stange anderer Gäste steht vor verschlossenen Türen. Nach ein bisschen Wartezeit komme trotzdem rein. Nach 20 teils rustikalen Steinstufen offenbart sich, dass der Torwächter offenbar nicht zu viel geflunkert hat.

In dem steinernen Gewölbe stehen die Besucher gedrängt wie die Haare eines Fischotters (also bis zu 80 000 pro Quadratzentimeter, Bildungsauftrag erfüllt) und versuchen, den spärlichen Platz zum Tanzen zu nutzen. Dies gelingt erstaunlich gut, dafür sorgt auch DJ Alex Wolff, der Hits von Michael Jackson oder ABBA zu schmissigem Techno verbackt und dabei dieselbe Miene wie das Gemälde einer Schwarzwälderin an der Wand neben ihm feilbietet. Wirklich stimmungsvoll, doch Atmen wäre auch ganz angenehm. Ich ziehe also weiter.

Pferdemarkt in Leonberg: Immer wieder große Schlagen vor den Partykellern

Nachdem ich unerwartet in eine Hausparty der Fußballmannschaft der SKV Rutesheim stolpere, erreiche ich alsbald mein nächstes Ziel: den ZWO Partykeller in den Kellergewölben der Zweitwohnung. Das dunkle Steingemäuer erinnert an den vorherigen Besuch, auch hier erklingt elektronische Musik, jedoch bedeutend ruhiger. Ganz angenehm, wäre da nicht wieder diese Luft, die man wiegen könnte. Nach einem kurzen Gespräch mit Robert Gitschier, dem Trainer der SV-Landesligafußballer, verlasse ich die Zweitwohnung durch das Erdgeschoss. Der Raum mit dem Charme eines Wiener Kaffeehauses ist mit Mixed Music untermalt.

Einen weiteren Stopp nehme ich noch mit. Meine Reise endet in der Alten Amtei. Auch vor dieser Kultkneipe bildet sich bereits eine Schlange, dennoch überzeuge ich den Türsteher, mir Einlass zu gewähren. Die Gäste stehen im gesamten Laden dicht gedrängt, die Luft ist von Schlager erfüllt. Da ich jedoch nicht weit vordringen kann, mache ich mich nach einer langen Nacht auf den Heimweg.

Weitere Themen

333. Leonberger Pferdemarkt: Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

333. Leonberger Pferdemarkt Von Vinothek bis Technokeller – so feiert Leonberg seine Party des Jahres

„Mein erster Pferdemarkt“ könnte der Titel dieser Reportage lauten. Wie erlebt jemand eine Tour durch die Altstadtkeller beim Pferdemarkt in Leonberg, der das noch nie mitgemacht hat?
Von Flemming Nave
ÖPNV im Kreis Böblingen: „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

ÖPNV im Kreis Böblingen „Hatte schon immer Störgefühl“ – Bahnexperte äußert sich zu Schönbuchbahn

Der Verkehrsexperte Felix Berschin engagiert sich seit Jahren bei Themen rund ums Bahnfahren. Er glaubt: Der Kreis hat sich bei der Schönbuchbahn übernommen.
Von Anke Kumbier
Handballer-Fasching Holzgerlingen: Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Handballer-Fasching Holzgerlingen Mit Glitzer, Blumen und wilden Mähnen – ausgelassen feiern auf dem Schäbberlesball

Die Handballer haben am Samstagabend wieder ihre traditionelle Faschings-Party gestemmt. Bei sichtlich bester Stimmung ziehen zahlreiche bunt Kostümierte über die Tanzfläche.
Von Anke Kumbier
Landesförderung für Sindelfingen: Freude über eine weitere Finanzspritze von 2,1 Millionen Euro

Landesförderung für Sindelfingen Freude über eine weitere Finanzspritze von 2,1 Millionen Euro

Aus dem Städtebauförderprogramms 2026 des Landes erhält Sindelfingen weiteres Geld. Die Millionen werden in die Entwicklung der Innenstadt gesteckt.
Von Wolfgang Berger
Pferdekauf beim Pferdemarkt: „Dann stehst du mitten in Leonberg und hast so ein Pony am Strick“

Pferdekauf beim Pferdemarkt „Dann stehst du mitten in Leonberg und hast so ein Pony am Strick“

Pferdekauf per Handschlag: Eine Rutesheimerin hat es vor einigen Jahren spontan gemacht und beim Leonberger Pferdemarkt ein Shetland-Pony erstanden. Wie war das so?
Von Marius Venturini
Ausstellung in Stuttgart: „Baracken wie in einem KZ“ – ein Sindelfinger „Gastarbeiter“ erinnert sich

Ausstellung in Stuttgart „Baracken wie in einem KZ“ – ein Sindelfinger „Gastarbeiter“ erinnert sich

Der Sindelfinger Bernardino Di Croce kommt 1960 als „Gastarbeiter“ nach Deutschland. Seine beiden Reisekoffer von damals sind Exponate einer sehenswerten Ausstellung in Stuttgart.
Von Torsten Schöll
Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Wir Leonies halten zusammen

Die Auswahl beim Pferdemarkt-Programm ist riesig. Dabei würde unsere tierische Kolumnistin Leonie gern mit Leonie feiern, sie sie hier erzählt.
Von Ulrike Otto
Beim Pferdemarkt Leonberg: OB Degodes Premiere: Was kann er den Narren beim Rathaussturm entgegensetzen?

Beim Pferdemarkt Leonberg OB Degodes Premiere: Was kann er den Narren beim Rathaussturm entgegensetzen?

Es ist, zumindest für Fasnetfans, einer der Höhepunkte eines jeden Leonberger Pferdemarkts: Der Rathaussturm und das Guggenmusiktreffen. Diesmal gibt’s eine Premiere.
Von Marius Venturini
Schwäbisch lernen ist nicht leicht: Wo ein Besen kein Besen ist

Schwäbisch lernen ist nicht leicht Wo ein Besen kein Besen ist

Warum die Ankündigung einer neuen Weinschenke im Kreis Böblingen bei einer Redakteurin einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt - ein Beitrag aus unserer Humorkolumne "Bonbons".
Von Julia Theermann
Pferdemarkt in Leonberg: Warum die SV-Handballer zum Auftakt nur mit angezogener Handbremse feierten

Pferdemarkt in Leonberg Warum die SV-Handballer zum Auftakt nur mit angezogener Handbremse feierten

Die Warm-up-Partys der Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen sind längst berühmt-berüchtigt. In diesem Jahr gibt es eine besondere Herausforderung.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Leonberg Leonberger Pferdemarkt Keller Feiern
 
 