36-Jährige kämpft sich aus Tief: Für Ski-Ass Andrea Rothfuss geht es bei den Paralympics um mehr als Medaillen

In der Wohnung von Andrea Rothfuss in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) warten Berge von Kleidung darauf, in die große schwarze Tasche mit der goldenen Aufschrift „Germany“ verstaut zu werden. Die offizielle Ausstattung des deutschen Teams für die Winter-Paralympics ist wie immer umfangreich. Das Packen ist Routine für die 36-jährige Para-Skisportlerin seitdem sie bei den Spielen 2006 in Turin erstmals am Start war. Doch diesmal ist alles besonders. Dass die Slalom- und Riesenslalomspezialistin, der seit der Geburt die linke Hand fehlt, vom 6. bis zum 15. März in Italien ihre sechsten Paralympics erlebt, grenzt an ein Wunder.