Das höchste Gebäude der Welt ist das Empire State Building in New York schon lange nicht mehr - aber immer noch weltberühmt. Zum 95. Geburtstag neun wissenswerte Punkte zu dem Wolkenkratzer.

King Kong war 1933 das erste Monster, das ausschließlich für den Film ersonnen wurde. Ein gigantischer Gorilla, der in dem Film „King Kong und die weiße Frau“ 1933 die junge Schauspielerin Ann Darow in einem Apartment des Empire State Building in seine Gewalt bringt und mit ihr auf die Spitze des New Yorker Wolkenkratzers flieht. Dort wird Kong von Maschinengewehrgarben der Doppeldecker niedergestreckt.

Berühmtester Wolkenkratzer Das am 1. Mai 1931 eingeweihte, im klassischen Art-déco-Stil errichtete Hochaus war bis 1972 mit 443 Metern das höchste Gebäude der Welt. Das in Manhattan gelegene Architekturmonument ist die Mutter aller Wolkenkratzer. Kein Skyscraper wird von mehr Menschen besucht worden (rund 120 Millionen) oder war Schauplatz von mehr Filmen. Zum 95. Geburtstag acht wissenswerte Punkte zu dem weltberühmten Wolkenkratzer.

1. Zum Geburtstag gibt’s Eis, Schokolade und Partys

Das Empire State Building feiert sich selbst und lässt andere mitfeiern. Erstmals können nun Kindergeburtstage in dem berühmten Gebäude veranstaltet werden. Die Kosten dafür liegen allerdings im vierstelligen Bereich. Deutlich günstiger ist ein eigens für das Jubiläum entworfener Eisbecher mit einem King Kong aus Schokolade, den es für einen kurzen Zeitraum in dem Wolkenkratzer zu kaufen gibt.

2. Gebaut im Eiltempo

Dank vieler vorgefertigter Teile und eines generalstabsmäßig geplanten Einsatzes vom 3500 Bauarbeitern wurde der schlichte Art-déco-Turm in rasantem Tempo gebaut. Nachdem das alte Waldorf-Astoria-Hotel an der Ecke Fifth Avenue, 33. Straße abgerissen war, wuchs das Gebäude in nicht einmal 14 Monaten in die Höhe, durchschnittlich mehr als vier Stockwerke pro Woche.

3. Eröffnung per Knopfdruck

Kurz vor einem Kabinettstreffen drückte der damalige US-Präsident Herbert Hoover am 1. Mai 1931 um 11.30 Uhr im Weißen Haus auf einen Knopf und schaltete damit die Lichter am rund 300 Kilometer entfernten Empire State Building an. Damit war der damals höchste Wolkenkratzer der Welt offiziell eröffnet.

4. Nicht mehr das höchste Gebäude der Welt

Mit Antenne – in die rund 25 Mal im Jahr der Blitz einschlägt – ist das Empire State Building inzwischen rund 443 Meter hoch. Bei Eröffnung war es das höchste Gebäude der Welt. Den Titel verlor es allerdings 1972 an das frühere World Trade Center.

Heute sind alleine in New York rund ein halbes Dutzend Türme höher. Und das derzeit höchste Gebäude der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, ist mit rund 828 Metern sogar fast doppelt so hoch. Trotzdem zählt das Empire State Building zu den bekanntesten und beliebtesten Wolkenkratzern New Yorks. Die Betreiber sprechen gar vom „berühmtesten Gebäude der Welt“ und angeblich auch dem am häufigsten fotografierten.

5. Hochfahren oder laufen

Mit einem der 73 Aufzüge kann man natürlich ganz bequem in weniger als einer Minute auf eine der beiden Aussichtsplattformen des Empire State Buildings oder auch in jedes andere Stockwerk fahren. Oder man nimmt die Treppe: 1860 Stufen sind es bis in den 102. Stock. Einmal im Jahr rennen Athleten diese Treppenstufen um die Wette hoch. Der Rekord liegt dafür bei unter zehn Minuten.

6. Fakten, Daten, Statistiken

Das Empire State Building hat eine Grundfläche von mehr als 7300 Quadratmetern, 6514 Fenster und ein Volumen von etwa 370 für die Olympischen Spiele geeigneter Schwimmbecken. Mit all dem hat das Gebäude sogar seine eigene Postleitzahl: 10118.

7. Die Spitze glitzert

Zum Geburtstag feiert sich das Empire State Building, indem es die Lichter an seiner Spitze in „mehrfarbigem Glanz“ leuchten lässt. Seit rund 50 Jahren werden an dem Gebäude jeden Abend die Lichter angeknipst – in Weiß oder allen möglichen Farben zu allen möglichen Anlässen.

8. Es gibt neue Konkurrenz

Bei klarem Wetter kann man von den Aussichtsplattformen des Empire State Buildings sechs US-Bundesstaaten sehen: New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts und Delaware. Vor kurzem wurden die Plattformen und die Ausstellungsräume drumherum für 165 Millionen Dollar komplett überholt und renoviert.

Doch die Konkurrenz wächst. Auch auf dem Rockefeller Center und dem World Trade Center gibt es auch spektakuläre Besucherterrassen. In den vergangenen Jahren kamen neue im Viertel Hudson Yards und auf dem One Vanderbilt direkt neben dem Hauptbahnhof Grand Central hinzu. Ganz neu ist zudem One Times Square, eine Aussichtsplattform 19 Stockwerke über dem berühmten Times Square, auf der man auch dem fast genauso berühmten Ball, der an Silvester an einer Stange herunterfährt, ganz nahe kommen kann.