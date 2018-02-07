Das höchste Gebäude der Welt ist das Empire State Building in New York schon lange nicht mehr - aber immer noch weltberühmt. Zum 95. Geburtstag neun wissenswerte Punkte zu dem Wolkenkratzer.
29.04.2026 - 16:33 Uhr
King Kong war 1933 das erste Monster, das ausschließlich für den Film ersonnen wurde. Ein gigantischer Gorilla, der in dem Film „King Kong und die weiße Frau“ 1933 die junge Schauspielerin Ann Darow in einem Apartment des Empire State Building in seine Gewalt bringt und mit ihr auf die Spitze des New Yorker Wolkenkratzers flieht. Dort wird Kong von Maschinengewehrgarben der Doppeldecker niedergestreckt.