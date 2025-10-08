Eine rechtswidrige Grundsteuer-Erhöhung? Tübingens OB Boris Palmer wehrt sich gegen die Behauptung des Eigentümer-Vereins Haus&Grund und spricht von 400 „unbegründeten Widersprüchen“.
08.10.2025 - 18:21 Uhr
Im Tübinger Rathaus sind sie dieser Tage ganz schön beschäftigt: Rund 400 Widersprüche gegen die rückwirkende Grundsteuer-Erhöhung gingen in den vergangenen Tagen ein. Auslöser war eine Mitteilung des Eigentümervereins Haus&Grund: „Die Bescheide, mit denen die Stadt Tübingen jüngst die erhöhte Grundsteuer anforderte, sind rechtswidrig“, informierte Dagmar König, die Vorsitzende von Haus&Grund Tübingen, auf deren Internetseite mit Verweis auf ein „von dritter Seite in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten“.