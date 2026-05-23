Vom Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb: Wander-Influencer Simon Hegewald empfiehlt fünf Ausflugsziele rund um Stuttgart – von leicht bis anspruchsvoll.
„Es ist so wichtig, einfach mal von zu Hause rauszukommen und zu entdecken, welche Möglichkeiten es vor der Haustür gibt“, sagt Simon Hegewald. Der Wander-Influencer aus Karlsruhe erkundet seit vielen Jahren Deutschland. Er sei immer auf der Suche nach dem „perfekten Ausgleich für den Stress im Alltag“ und zeigt auf seinem Instagram-Kanal attraktive Ziele in Baden-Württemberg. Einerseits geht es bei ihm um klassisch touristische Orte im Land, immer wieder gibt er aber auch seine Geheimtipps preis. „Andere müssen sechs bis sieben Stunden fahren, um in Regionen wie den Schwarzwald oder die Schwäbische Alb zu kommen“, sagt Hegewald. Die Menschen in der Umgebung hätten die Natur direkt vor der Tür.