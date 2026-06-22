50. Stuttgarter Schwimmfest 2990 Einzel- und 84 Staffelstarts mit sechs Nationen
Auch bei der 50. Auflage des Internationalen Stuttgarter Schwimmfestes des TB Cannstatt herrschte am Wochenende einmal mehr Hochbetrieb.
Auch bei der 50. Auflage des Internationalen Stuttgarter Schwimmfestes des TB Cannstatt herrschte am Wochenende einmal mehr Hochbetrieb.
Auch bei der 50. Auflage des Internationalen Stuttgarter Schwimmfestes im Untertürkheimer Inselbad herrschte am Wochenende einmal mehr Hochbetrieb. 28 Vereine, darunter 16 ausländische Vereine aus fünf Nationen, sorgten dafür, dass insgesamt 481 Athleten 2990 Einzel- und 84 Staffelstarts absolvierten. Es wären gar mehr geworden, wenn das Team aus Ägypten nicht durch Abwesenheit geglänzt hätte – dieses hatte zwar gemeldet, war aber nicht erschienen.