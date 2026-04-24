Ein Wohnmobil geht in Flammen auf. Am Ende stehen zwei Verletzte und eine halbe Million Euro Schaden. Die Polizei hat eine Vermutung, warum der Brand sich so ausweitete.

red/dpa/lsw 24.04.2026 - 07:53 Uhr

Eine halbe Million Euro Schaden hat ein brennendes Wohnmobil in Baienfurt (Kreis Ravensburg) verursacht. Zwei Frauen im Alter von 98 und 63 Jahren wurden „durch das Einatmen von Rauchgasen und durch den Eindruck des Geschehens“ leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst habe die beiden vor Ort behandelt.