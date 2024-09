Die Stuttgarter lassen den BVB beim 5:1-Sieg ganz alt aussehen. Zweimal Undav, Demirovic, Millot und Touré treffen für die Hausherren, die den VfB-Fans Hoffnung auf eine erneut glorreiche Saison machen.

Gregor Preiss 22.09.2024 - 20:09 Uhr

Der VfB hat offenbar seinen neuen Lieblingsgegner gefunden, denn die jüngste Bilanz der Stuttgarter gegen Borussia Dortmund kann sich mehr als sehen lassen: So hat die Elf aus Bad Cannstatt die vergangenen vier Pflichtspielpartien – drei in der Liga, eine im Pokal – allesamt gegen die Westfalen gewonnen. Am Sonntag bejubelten die Fans der Weiß-Roten bei bestem Fußballwetter in der proppevollen MHP-Arena einen völlig verdienten und mitreißenden 5:1 (2:0)-Erfolg über den BVB.