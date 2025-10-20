Konfetti, roter Teppich und stolze Gesichter: die Handwerkskammer Region Stuttgart feiert ihre neuen Meisterinnen und Meister. Hunderte kamen zu der besonderen Party.
Hunderte Meisterinnen und Meister feierten dieser Tage im Internationalen Congresscenter (ICS) der Landesmesse Stuttgart ihren Aufstieg in den Meisterstand. Unter dem Motto „Nacht der Meister – Dein Handwerk. Dein Moment“ ehrte die Handwerkskammer Region Stuttgart bereits zum fünfzehnten Mal Absolventen aus 28 Gewerken. „Ich bin sehr stolz auf die Leistung der diesjährigen Meisterinnen und Meister. Sie sind die Zukunft unseres Handwerks und tragen entscheidend zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes bei“, freut sich Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart.