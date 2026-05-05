75-jähriges Bestehen Verfassungsgericht gewährt exklusive Einblicke
Zu seinem Geburtstag lädt das Gericht 5000 Menschen zum Tag der offenen Tür. Veranstaltungen dieser Art sind in Karlsruhe nicht alltäglich.
Zu seinem Geburtstag lädt das Gericht 5000 Menschen zum Tag der offenen Tür. Veranstaltungen dieser Art sind in Karlsruhe nicht alltäglich.
Mit seinen 75 Jahren zählt das Bundesverfassungsgericht auch nicht mehr zu den Jüngsten – an seiner Bedeutung und Entscheidungsfreude hat das Gericht allerdings nichts verloren. Die acht Richterinnen und acht Richter sind in vielerlei Hinsicht prägend für das Geschehen in Deutschland, egal ob es um Klimapolitik geht, um Möglichkeiten der Opposition oder um die Rechte von Strafgefangenen.