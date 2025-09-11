Das Hotel Sonnenhof in Kleinaspach, die Heimat der Schlagerqueen Andrea Berg, feiert am Sonntag, 14. September, sein 75-jähriges Bestehen. Die Gäste erwartet ein buntes Programm.

Das Eventhotel Sonnenhof in Aspach (Rems-Murr-Kreis), die Heimat der Schlagerkönigin Andrea Berg, feiert an diesem Sonntag, 14. September, sein 75-jähriges Bestehen. Begangen wird das Jubiläum mit einem „großen Jubiläumstag für Jung und Alt“, wie es in einer Mitteilung des Hotels heißt. Von 12 bis 19 Uhr dürften sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen freuen.

1950 von Karl und Inge Ferber als Gasthaus Sonne mit angeschlossener Bäckerei im Ortszentrum von Kleinaspach eröffnet, habe sich der Betrieb zu einem „der beliebtesten und besucherstärksten Hotels in Baden-Württemberg und weit über die Landesgrenzen hinaus entwickelt“, heißt es in der Pressemitteilung der Hotelverwaltung. Dort werden Musik-, Wellness-, Kulinarik- und Entertainmentveranstaltungen angeboten sowie Kongresse oder Tagungen abgehalten.

Das Hotel verbucht jährlich rund 100.000 Übernachtungen

Der Sonnenhof verfüge über 600 Betten und zähle rund 100.000 Übernachtungen jährlich. Seit seiner Eröffnung ist es bis heute ununterbrochen familiengeführt. Mit Katrin Boysen-Ferber und Michael Ferber ist bereits die dritte Generation als Geschäftsführer tätig. Bekannt ist das Hotel auch durch die Schlagerkönigin Andrea Berg, die Ehefrau von Uli Ferber, die dort ebenfalls lebt.

Das Gasthaus Sonne 1950, im Jahr der Eröffnung Foto: Sonnenhof

Für das große Jubiläum habe das Sonnenhof-Team ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Ab 12.30 Uhr unterhalten auf dem Parkplatz vor der Eventlocation „BERGWERK“ die Musikvereine Großaspach und Rietenau. In der Kultdisco „Dorfdiele“ können die Besucher von 14 bis 18 Uhr ihre Karaoke-Fähigkeiten mit Entertainer Tomy Schalala unter Beweis stellen. Auf dem idyllischen Dorfplatz wird Entertainer & DJ Thommy das große Jubiläum musikalisch würdigen. Für stimmungsvolle Beats von DJ Marcos, einen perfekten Ausblick auf die Aspacher Weinberge und leckere Drinks an der Schirmbar ist auf dem Sonnendeck des Wellness-Bereichs gesorgt.

Auf eine musikalische Zeitreise können sich alle Gäste in der Tenne begeben, wo bei nostalgischen Rhythmen die alten Tanzcafé-Zeiten wieder aufleben. Wer es ruhiger mag, kann um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr den Klängen des Panflötenspielers Ralf Bayer in der St.-Urban-Kapelle lauschen.

Ein buntes Programm für Alt und Jung, Groß und Klein

Ein großes Aktionsprogramm erwartet die Besucher auf dem Kunstrasenplatz oberhalb der Parkgarage. Die kleinsten Gäste kommen im Kinderland bei Hüpfburg, Kinderschminken, Glitzertattoos und Luftballonmodellage auf ihre Kosten. Beim Fußball-Dart und Fußball-Tennis gegen die Profis des Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach können Groß und Klein ihre Treffsicherheit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Jede Menge Wissenswertes aus 75 Jahren Sonnenhof gibt es im Rahmen der stündlichen Hotel-Führungen. Wer die Tierwelt auf dem Sonnenhof-Gelände erkunden möchte, hat bei Führungen ab 12.30 Uhr zu jeder Stunde Gelegenheit dazu. Eine vorherige Anmeldung am Infostand ist erforderlich.

In der Eventlocation „BERGWERK“ ist die Ausstellung mit echten Exponaten von Andrea Berg eines der Highlights des Jubiläumstages. Eine Bankett-Präsentation für Firmen- und Privatfeierlichkeiten und die Fahrzeugschau von „Oldtimer-Erlebnis“ runden das Angebot ab. Am Stand im „BERGWERK“ können Tickets für die kommenden Konzerte im Sonnenhof erworben werden.

Um die Parkplatzsituation vor Ort zu entspannen, wird ein Jubiläums-Shuttleverkehr eingerichtet.

Alle Infos zum Jubiläumstag gibt es auch unter www.sonnenhof-aspach.de, www.instagram.com/sonnenhofaspach und www.facebook.com/hotel.sonnenhof.aspach