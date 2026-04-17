Am 21. April 1951 wurde in Stuttgart das Institut français eingeweiht. Vielen Menschen hier hat es Frankreich näher und nahe gebracht. Jetzt wird ausgiebig gefeiert.
Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Das gilt auch für das Plakat, mit dem das Institut français in Stuttgart für die 22. Französischen Wochen vom 21. April bis 3. Mai wirbt. Es zeigt den Eiffelturm, der mit dem Fernsehturm verschlungen ist. Frankreich und Stuttgart bilden eine Symbiose. Das war drei Generationen zuvor noch unvorstellbar. In zwei Weltkriegen und davor im Deutsch-Französischen Krieg wurden tiefe Wunden geschlagen; Frankreich – das galt lange Zeit als der „Erzfeind“. Auch noch als am 21. April vor 81 Jahren französische Truppen Stuttgart besetzen, ehe die Stadt im Juli 1945 an die Amerikaner übergeben wurde.