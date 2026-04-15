82 Jahre und topfit: Seit 50 Jahren hält er den Echterdinger Lauftreff auf Trab – dreimal die Woche

Montag, Mittwoch, Samstag, immer zur gleichen Zeit. Wenn Alfred Gebhard am Treffpunkt steht, wird gelaufen. Auch an Feiertagen wie zuletzt an Ostermontag. Nur Gewitter oder Eis bringen den Ablauf durcheinander. Alles andere gehört dazu, selbst Graupel, den Gebhard einmal als „beste Gesichtsdusche seines Lebens“ beschrieben hat.

Der Stuttgarter ist 82 Jahre alt. Er spricht darüber ohne Pathos, eher beiläufig. Seine Bewegungen sind ruhig, gleichmäßig, ohne Hast. Auffällig ist weniger sein Tempo als seine Position. Gebhard läuft am Ende der Gruppe, die an ihrem Stammplatz zusammengekommen ist. Wanderparkplatz in Echterdingen, an der Alten Poststraße. Dort ist wie immer der Startpunkt. Aus dem Hintergrund behält Gebhard den Überblick: wer zurückfällt, wer langsamer wird, wer heute nicht ganz mithalten kann. Er wartet, passt sich an, läuft ein Stück mit. Vieles passiert dabei ohne Worte. Über die Jahre hat sich daraus eine verlässliche Rolle entwickelt, die für den Lauftreff prägend ist.

Der Treffpunkt des Lauftreffs in Echterdingen ist der Wanderparkplatz in Echterdingen. Foto: Günter Bergmann

Zum Laufen kam Gebhard über Umwege. Als Außendienstler suchte er zunächst beim Schwimmen einen Ausgleich. Doch die Abhängigkeit von Ort und Gelegenheit störte ihn. „Nicht jedes Hotel hat ein Schwimmbecken. Spazieren gehen kann man aber überall“, sagt er. 1976 begann er, sich im Echterdinger Lauftreff zu engagieren. Wie erwähnt drei feste Termine pro Woche, über Jahrzehnte hinweg. Heuer ist Gebhard-Jubiläum: Der Unermüdliche ist seit sage und schreibe 50 Jahren dabei.

Die Gruppe ist in all der Zeit gewachsen und hat sich immer wieder verändert. Anfänger kommen dazu, andere bleiben lange, manche nur für eine Phase. Einige sind inzwischen gestorben. Gebhard hat viele dieser Wege begleitet. Er kennt die Geschichten hinter den Gesichtern, ohne sie in den Vordergrund zu stellen. Was bleibt, ist das Gemeinsame: der Lauf, die Strecke, der feste Zeitpunkt im Wochenrhythmus.

Gebhards Engagement endet nicht mit dem Start am Parkplatz. Er organisiert, plant und strukturiert. Er legt Strecken fest, denkt Abläufe voraus, koordiniert Termine. Ein Staffellauf von Echterdingen bis ins schweizerische Olten zählt zu den aufwendigeren Projekten, die er mit vorbereitet hat: mehrere Tage, festgelegte Etappen, Übernachtungen, eine Strecke, die im Vorfeld genau markiert wird. Solche Unternehmungen verlangen Übersicht und Verlässlichkeit, beides bringt er ein.

Auch kleinere Ausflüge tragen seine Handschrift. Ziele liegen in der Region, im Bayerischen Wald oder im Fichtelgebirge, aber auch weiter entfernt, etwa auf die Rigi Kulm in der Schweiz, den Gipfel mit weitem Blick über den Vierwaldstättersee und die Alpen. Gebhard plant solche Touren mit großer Genauigkeit. Ebenso sorgfältig hält er die Ausflüge in seinem schwarzen Ordner fest, Seite für Seite, auch dies über Jahre hinweg.

Bis 2024 war Alfred Gebhard Vorstandsmitglied des TV Echterdingen

Im TV Echterdingen war Gebhard neben seinem Engagement in der Leichtathletik-Abteilung lange Vorstandsmitglied im Hauptverein. Seit 2024 gehört er diesem nicht mehr an. Den Lauftreff organisiert und begleitet er trotzdem weiter, unabhängig von formalen Zugehörigkeiten.

Aufhören ist für Gebhard dabei noch kein Thema. Warum auch? Der Mann ist fit. Das zeigt sich auch an diesem Lauftag. Auf ein Neues dann am heutigen Mittwochabend. Gebhard wird da sein. Das ist sicher. Er ist ja gerade erst mal 82 Jahre alt.

Die Echterdinger Lauftreff-Termine: montags 18.30 Uhr, mittwochs 17.30 Uhr, samstags 16 Uhr.

