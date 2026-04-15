82 Jahre und topfit Seit 50 Jahren hält er den Echterdinger Lauftreff auf Trab – dreimal die Woche
Seit 1976 steht Alfred Gebhard dreimal pro Woche am Treffpunkt – und ist der Mann, der den Lauftreff in Echterdingen zusammenhält.
Seit 1976 steht Alfred Gebhard dreimal pro Woche am Treffpunkt – und ist der Mann, der den Lauftreff in Echterdingen zusammenhält.
Montag, Mittwoch, Samstag, immer zur gleichen Zeit. Wenn Alfred Gebhard am Treffpunkt steht, wird gelaufen. Auch an Feiertagen wie zuletzt an Ostermontag. Nur Gewitter oder Eis bringen den Ablauf durcheinander. Alles andere gehört dazu, selbst Graupel, den Gebhard einmal als „beste Gesichtsdusche seines Lebens“ beschrieben hat.