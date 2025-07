Auch auf der Skateanlage an der Beethovenstraße in Stuttgart-Botnang wird der 950. Geburtstag des Stadtbezirks gefeiert.

Botnang begeht dieses Jahr sein 950-Jahr-Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen. Am kommenden Wochenende dreht sich alles um den Actionsport. Die Mountainbike- und Skateboard-Community lädt für 19. und 20. Juli zu einem Sommer-Event mit Wettbewerben, Workshops, Ausfahrten und Bewirtung in den Skatepark und den benachbarten Dirtpark an der Beethovenstraße ein.

„Seit der Skatepark vor zwölf Jahren errichtet wurde, gab es noch nie einen Contest“, sagt Rainer Czarnetzki. Der Botnanger, der hier regelmäßig mit seinen Söhnen Skateboard fährt, engagiert sich schon länger für den Park. Als der Bürgerverein Organisationsteams für die anstehenden Jubiläumsveranstaltungen ins Leben rief, meldete er sich für den Bereich Sport und brachte die Skateanlage ins Gespräch: „Denn die wird vor allem im Sommer sehr gut angenommen.“

Geld- und Sachpreise winken

Der Skateboard-Contest findet am Samstag statt. Das Format ist laut Rainer Czarnetzki bewusst locker gewählt und soll den Spaß und weniger den Druck in den Vordergrund stellen. Entsprechend seien die Disziplinen aufgebaut. „Wir orientieren uns ein bisschen am Motto der 950 Jahre“, sagt er. Wer schafft einen Powerslide über 950 Zentimeter, also eine Art seitliches Bremsmanöver? Ebenso gilt es einen Ollie am Boden oder einen sogenannten Air auf der Rampe 950 Millimeter in die Höhe zu meistern – das ist gar nicht so ohne. In der vierten Kategorie dürfen die Mädchen und Jungen der Jury dann ihren besten Trick zeigen. Als Anreiz winken Geld- und Sachpreise. „Wir werden von tollen Sponsoren unterstützt“, sagt Czarnetzki. Anmelden kann man sich kostenfrei vor Ort zwischen 12 und 14 Uhr, von 14 bis 17 Uhr läuft der Wettbewerb. Es gibt drei Gruppen: Jungs bis 16 Jahre, Jungs ab 17 Jahren und Mädchen.

Auch der Stuttgarter Mountainbike Verein feiert

Direkt nebenan findet zeitgleich das zweitägige Festival des Stuttgarter Mountainbike Vereins statt. Auch hier wird groß aufgefahren. Neben Ausfahrten, Kursen, Jumps und Tricks können Test-Räder verschiedener Hersteller ausprobiert werden, und es gibt ebenfalls einen Wettbewerb. Das Fest beginnt am Samstag um 14 Uhr. Um 14.30 und 16 Uhr gibt es jeweils ein BMX- & Dirtjump-Training. Anmelden kann man sich dafür per E-Mail unter info@mtb-stuttgart.com. Um 17 Uhr findet ein „Jump and Style Contest“ statt, bei dem es ebenfalls Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen gibt. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr weiter mit einem Frühstück und diversen Kursen und Ausfahrten für Kinder und Erwachsene.

Groß gefeiert wird das Botnanger Jubiläum übrigens vom 25. bis zum 27. Juli mit dem Kuckucksfest auf dem Gelände rund um die Franz-Schubert-Schule. Freitags gibt es den Festakt für angemeldete Gäste. Am Samstag und Sonntag spielen unter anderem Bands, es gibt Sportangebote und Kulinarisches sowie eine Spielstraße für Kinder. Alle Termine zum Jubiläum gibt es unter www.950botnang.de.