Zum Abschluss von „950 Jahre Dagersheim“ wird die Festhalle Dagersheim erneut in einen Kinosaal verwandelt. Zweimal läuft der Film, der das Jubiläumsjahr dokumentiert.

Der rund 70-minütige Film „Erinnerungen an ein großes Jubiläum – Jubiläums- und Dokumentarfilm mit Zeitzeugen (2025)“ lässt das vergangene Dagersheimer Jahr Revue passieren. Gezeigt werden zahlreiche Veranstaltungen, darunter die Vorführung des Heimatfilms, das Maibaumstellen, der mittelalterliche Weihnachtsmarkt, die achtteilige Vortragsreihe sowie Vereinsveranstaltungen.

Der Film läuft am Wochenende zweimal in der Festhalle. Die Premiere ist am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr, die zweite Vorstellung findet am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr statt. Ortsvorsteher Hendrik Queck, Projektleiterin Melanie Häußler sowie die fünfköpfige Projektgruppe laden ein, auf das Jubiläumsjahr zurückzublicken.

Interviews mit Zeitzeugen

Im Film sind Interviews mit einer Zeitzeugin und fünf Zeitzeugen zu sehen, die in Dagersheim aufgewachsen sind und persönliche Einblicke in ihr Leben geben. Oberbürgermeister Stefan Belz und Ortsvorsteher Hendrik Queck geben in ihren Interviews an der Silberlinde, die im vergangenen Jahr als Jubiläumsbaum gepflanzt wurde, städtische Einblicke über Dagersheim.

Unsere Empfehlung für Sie Dagersheim feiert bei 31 Grad Beim Schlapphüadle-Fest suchen alle den Schatten Beim Schlapphüadle-Fest haben Dagersheimerinnen und Dagersheimer am Sonntag ihren Ort gefeiert.

Begleitet wurde das Jubiläumsjahr vom Filmteam Blue Media Entertainment aus Dettenhausen, das aus dem umfangreichen Filmmaterial ein Best-of zusammengestellt hat. Geschäftsführer Patrick Müller verleiht dem Jubiläums- und Dokumentarfilm zudem seine Stimme und sorgt damit für eine persönliche Note.

Zur Premiere spielt die Feuerwehr-Musikkapelle

Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Veranstaltungstagen der Harmonika-Club Dagersheim. Zum Kino gehört Popcorn, das vom Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins Böblingen angeboten wird. Bei der Filmpremiere am Samstag sorgt zudem die Feuerwehr-Musikkapelle für die musikalische Umrahmung.

Es besteht freie Platzwahl. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro.