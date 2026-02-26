Zum Abschluss von „950 Jahre Dagersheim“ wird die Festhalle Dagersheim erneut in einen Kinosaal verwandelt. Zweimal läuft der Film, der das Jubiläumsjahr dokumentiert.
Der rund 70-minütige Film „Erinnerungen an ein großes Jubiläum – Jubiläums- und Dokumentarfilm mit Zeitzeugen (2025)“ lässt das vergangene Dagersheimer Jahr Revue passieren. Gezeigt werden zahlreiche Veranstaltungen, darunter die Vorführung des Heimatfilms, das Maibaumstellen, der mittelalterliche Weihnachtsmarkt, die achtteilige Vortragsreihe sowie Vereinsveranstaltungen.