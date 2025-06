Was vor 950 Jahren mit Feder und Tinte auf Pergament festgehalten wurde, sorgt heute in zahlreichen Kommunen für allerlei Party: Weil der Stadt und die Ortsteile Münklingen, Merklingen und Hausen wurden, wie einige andere Städte in der Region auch, im Jahr 1075 das erste Mal im sogenannten Hirsauer Formular urkundlich erwähnt. Das Jubiläum will man feiern – der Reihe nach in allen betroffenen Teilorten.

Los geht es in der Kernstadt: Hier steigt am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 29. Juni, ein großes Stadtfest. Offiziell eröffnet wird das Spektakel am Samstag, 11 Uhr, auf der Marktplatzbühne. Mit dabei sind die Bürgergarde, der Fanfarenzug, der Heimatverein und die Weiler Partnerstadt Riquewihr. Bürgermeister Christian Walter muss dann noch zum Fassanstich schreiten – mit dem gezapften Freibier kann das Festwochenende richtig losgehen.

Livemusik, Narrendorf, Flohmarkt und Kinderprogramm

Bespielt wird dann die ganze Altstadt, mit über 45 Ständen und Darbietungen von Vereinen, Gewerbetreibenden und Gastronomen. Auf zwei Bühnen – auf dem Marktplatz und auf dem Viehmarktplatz – finden zahlreiche Konzerte statt, an beiden Tagen können sich Besucher außerdem durch einen Flohmarkt in der Stuttgarter Straße stöbern. Die Narrenzunft AHA schlägt ihr Lager im Spittl auf, hier wartet das Narrendorf auf die Besucher. Auch am Sonntag werden einige Geschäfte in der Altstadt geöffnet haben.

Rund um den Carlo-Schmid-Platz gibt es reichlich Spiele und Mitmachtaktionen für Kinder. Beeindruckend für Groß und Klein ist sicherlich auch das Schauprägen des Gedenktalers, den die Stadt und die Firma Simm eigens für dieses Jubiläum entworfen haben. Am Samstag um 11 Uhr wird der Taler mit dem 500 Kilogramm schweren Fallhammer und einem lauten Knall geprägt, wie man es einst zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert tat. Die Jubiläumsmedaille kann in verschiedenen Ausführungen auf dem Fest gekauft oder bei der Firma Simm vorbestellt werden.

Am Samstag pendelt eine Sonderbuslinie zwischen Weil der Stadt, Merklingen, Hausen, Münklingen und Schafhausen. Der Bus fährt ab 15.55 Uhr im Stundentakt in die Altstadt und ab 21.15 Uhr im halbstündigen Takt wieder zurück in die Teilorte. Alle Infos rund um Busverkehr, Parken und Festprogramm hat die Stadt in einer Web-App unter www.stadtfest-weil-der-stadt.de gesammelt.

Bei Stadtführungen und Vorträgen geht es ums Historische

Wer nicht nur feiern, sondern auch tief in die Geschichte der Keplerstadt eintauchen will, bekommt dazu übrigens zahlreiche Chancen: Am Festwochenende in Weil der Stadt starten am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 13.15 Uhr historische Stadtführungen vom Marktplatz aus. Der Heimatverein öffnet die Türen des Heimatmuseums, hier gibt es stündliche Führungen zum Hirsauer Formular. Auch durch das alte Kapuzinerkloster wird an beiden Tagen geführt.

An beiden Festtagen kann jeweils zwischen 14 und 17 Uhr die historische Türmerstube in der Kirche St. Peter und Paul besichtigt werden. Und nicht zuletzt erwähnenswert sind die Vortragsabende, die Stadtarchivar Mathias Graner seit Monaten aufwendig vorbereitet: Er erzählt bei den Vorträgen nicht nur vom Hirsauer Formular und dessen Rolle im Spannungsverhältnis zwischen Kirche und Kaiser, sondern auch davon, wie man im mittelalterlichen Weil der Stadt des 11. Jahrhunderts einmal gelebt hat. Der erste Vortragsabend findet am 27. Juni in Weil der Stadt statt, dann folgen Münklingen am 11. Juli, Merklingen am 18. Juli und Hausen am 4. Oktober.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Am 28. und 29. Juni wird in der Kernstadt gefeiert. Zwei Woche später, am 12. und 13. Juli, folgt das Festwochenende in Münklingen, am 18. und 19. Juli geht es in Merklingen rund. Hausen feiert offiziell zwar erst am 4. Oktober, im Rahmen des „Hausener Dorfsommers“ genießt man hier die warmen Tage aber derweil mit Picknick, Flohmarkt, Entenrennen und Tischtennisturnier.

Wanderung

Wem das zu viel Trubel ist, kann die urkundliche Erwähnung auch in der Natur feiern: Die Ortsgruppe Weil der Stadt-Leonberg des Schwarzwaldvereins hat aus gegebenem Anlass eine Jubiläumsroute mit reizvollen Aussichtspunkten rund um Weil der Stadt konzipiert. Der Weg ist auf Outdooractive zu finden.