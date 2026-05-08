Zum 100. Geburtstag von Sir David Attenborough blickt die Welt auf ein Jahrhundertleben zurück. Aus dem BBC-Mitarbeiter von einst wurde die bekannteste Stimme der Tier- und Pflanzenwelt – und im Alter ein eindringlicher Mahner für den Schutz der Erde.
08.05.2026 - 09:03 Uhr
Am 8. Mai wird Sir David Attenborough 100 Jahre alt. Es ist ein Geburtstag, der weit über Großbritannien hinaus Beachtung findet. Denn Attenborough ist nicht einfach ein Fernsehmoderator, der lange im Geschäft geblieben ist. Er ist eine der prägenden Stimmen des 20. und 21. Jahrhunderts: ein Mann, der Generationen von Zuschauern beigebracht hat, genauer hinzuschauen – auf Tiere, Pflanzen, Ozeane, Wälder und schließlich auch auf den Schaden, den der Mensch dort anrichtet.