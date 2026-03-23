A 81 Sindelfingen Durchstich unter A 81 eröffnet – was ändert sich für Autofahrer?
Im Sindelfinger Osten hat sich an der Verkehrsführung einiges verändert. Woran das liegt und was sich die Stadtverwaltung davon verspricht.
Im Sindelfinger Osten hat sich an der Verkehrsführung einiges verändert. Woran das liegt und was sich die Stadtverwaltung davon verspricht.
Der Sindelfinger Osten wirkt verwandelt an diesem Montagmorgen. Der Verkehr zieht den Autofahrer regelrecht in Richtung Autobahn – aber nicht wie bisher die Mahdentalstraße entlang zur Anschlussstelle Sindelfingen-Ost, sondern zum aufgewerteten Knoten Böblingen-Ost. Hier ist seit Freitagabend der neue Durchstich unter der A 81 hindurch freigegeben – und damit eine neue Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen.