Ein teurer Wagen gerät nahe Ulm außer Kontrolle und durchbricht einen Zaun. Für die Beifahrerin kommt jede Hilfe zu spät.

red/dpa/lsw 22.06.2026 - 09:41 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Porsche auf der Autobahn 7 nahe Ulm ist eine 71 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Ihr Ehemann am Steuer habe aus zunächst ungeklärter Ursache auf Höhe Ballendorf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto durchfuhr den Angaben nach am Sonntag Büsche sowie einen Tierzaun und überschlug sich mehrfach, bevor es auf einem Feldweg stehenblieb.