Unfall auf A 8 bei Weilheim 72-Jähriger fährt offenbar betrunken gegen Leitplanke auf Autobahn

Am Mittwoch verliert ein 72-Jähriger auf der A 8 bei Weilheim (Kreis Esslingen) die Kontrolle über sein Auto. Er kracht in die Leitplanke und sein Auto landet auf dem Dach. Er muss verletzt in eine Klinik gebracht werden, offenbar stand er unter Alkoholeinfluss.