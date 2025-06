Am Samstagnachmittag gerät ein Auto auf der A8 in Fahrtrichtung München offenbar alleinbeteiligt gegen eine Leitplanke. Es gibt mehrere Verletzte. Was bislang bekannt ist.

Sebastian Winter 14.06.2025 - 18:30 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) gibt es laut ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Verletzte. Die A8 ist auf Höhe des Unfallortes am Kreuz Wendlingen derzeit in Richtung München voll gesperrt (Stand: 18 Uhr).