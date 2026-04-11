Mit Tempo 180 flieht ein 22-Jähriger vor der Polizei und gefährdet dabei mehrere Menschen. Auch ein Unfall auf der Autobahn kann den Raser zunächst nicht stoppen.
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h hat sich ein 22-jähriger Mann eine riskante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei einen Unfall auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) verursacht. Auf seiner Flucht habe er zudem mehrere Menschen gefährdet, teilte die Polizei mit. Polizisten wurden auf den jungen Mann am Freitag aufmerksam, da dessen Auto auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg laute Auspuffgeräusche von sich gegeben habe.