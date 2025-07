Ab aufs Rad: Indoor Cycling in Stuttgart

Indoor Cycling aka Spinning ist wieder im Trend. Musik an, ab aufs Bike und Abfahrt. In diesen Stuttgarter Studios kann man ohne Mitgliedschaft cyceln.

Steile These: In den 90ern hatten genau so viele deutsche Haushalte einen Heimtrainer im Wohnzimmer stehen wie einen Videorekorder. Spinning war in. Nun ist der Trend-Sport wieder zurück, nur, dass nicht mehr zu Hause allein für sich gecycelt wird, sondern im Fitnessstudio. Meist im Dunkeln und meistens zu lauter, pushender Musik, während die Trainer:innen vorne eine mehr oder weniger schwere Choreo auf dem Bike vorgeben und die Teilnehmer:innen anfeuern. Schweißströme und Endorphinausschüttung to the Max sind programmiert.