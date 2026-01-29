Was bedeutet der Begriff „Gasmangellage“ eigentlich genau? Und ab wann wird aus einer angespannten Situation eine echte Mangellage?
Der Begriff „Gasmangellage“ ist gesetzlich nicht definiert, teilt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit. Nach Angaben des BDEW lässt sich eine nationale Gasmangellage aber so beschreiben: Die Gaseinspeisungen in System reichen deutschlandweit nicht mehr aus, um alle angeforderten Ausspeisungen zu decken. In der Folge sind nicht mehr genügend Gasmengen am Markt verfügbar, um das Defizit auszugleichen.