Zu kaum einem anderen Anlass wird so ausgefallen dekoriert wie an Halloween. Schon lange ist das irische Fest auch in Deutschland angekommen, sodass man es nicht erwarten kann, die ersten dekorierten Häuser bewundern zu können. Doch ab wann kann man mit dem Schmücken beginnen?

Im Gegensatz zu Weihnachten, gibt es für Halloween keine feste Regel, ab wann man mit dem Dekorieren beginnen sollte. Fest steht, es wäre schade, sich all die Mühe für nur einen Tag zu machen. Um die Deko lange zelebrieren zu können, ohne dessen überdrüssig zu werden, sollte man etwa zwei Wochen vor Halloween mit dem Aufstellen beginnen. Ab dem 15. Oktober sollte schließlich auch der Letzte im Herbst angekommen sein.

Wann sollte man den Kürbis vor die Tür stellen?

Obwohl die Lebensdauer von gesunden Kürbissen schon gut mal acht bis zwölf Wochen lang sein kann, muss man bei geschnitzten Kürbissen vorsichtig sein. Denn ausgehöhlte Kürbisse halten durchschnittlich nur fünf bis zehn Tage. Um am 31. Oktober also noch einen frischen und gutaussehenden Kürbis vor der Tür zu haben, sollte man diesen maximal eine Woche vor Halloween aufstellen.

Bis wann kann Halloween-Deko stehen bleiben?

Wie lange man die Dekorationen stehen lassen kann, kommt darauf an, was dargestellt wird. Da in einigen Bundesländern – unter anderem auch Baden-Württemberg – am nächsten Tag „Allerheiligen“ gefeiert wird, sollte man gruselige und brutale Deko direkt abhängen. Kürbisse und andere harmlose Verzierungen aber können auch als Herbstdeko stehen bleiben, bis sie durch die Weihnachtsdekoration ersetzt werden.

Lese-Tipp: Was kann man an Halloween machen? (13 Ideen)

Was kann ich tun, damit mein Kürbis länger hält?

Will man sich doch ein wenig länger als fünf bis zehn Tage an seinem Kürbis erfreuen, gibt es einige Tricks, mit denen man die Lebenserwartung der Kürbisse erhöhen kann. So kann man den hohlen Kürbis zum Beispiel mit Lack oder Haarspray einsprühen – von innen und von außen. Dabei sollte man aber beachten, dass er danach gut auslüftet, um die Brandgefahr zu minimieren. Wem das zu risikoreich erscheint, kann ihn auch mit Vaseline oder Bienenwachs beschmieren. Diese Tipps schenken dem Kürbis etwa drei Wochen mehr Lebenszeit.

Will man das geschnitzte Kunstwerk sogar bis zu einigen Jahren aufbewahren, muss der Kürbis vorher getrocknet werden. Dies erfordert viel Geduld. Denn hierfür sollte er ganze sechs bis zwölf Monate an einem Ort mit guter Luftzirkulation aufgehängt werden.

Ab wann kann man Halloween-Deko kaufen?

Wer sich die ganze Arbeit sparen will, kann sich auch einfach fertige Halloween-Deko kaufen. Im Internet ist Halloween-Schmuck das ganze Jahr erhältlich. Und auch der Einzelhandel ist von Jahr zu Jahr früher dran. So wird man mit einem Halloween-Shopping-Trip ab spätestens Anfang Oktober erfolgreich sein.