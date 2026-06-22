Viele Beschäftigte planen fest mit einem früheren Renteneintritt nach 45 Beitragsjahren. Doch aus den aktuellen Reformvorschlägen geht vor allem eines hervor. Für die beliebte Regel könnte eine entscheidende Zäsur bevorstehen.
Die umgangssprachlich noch genannte „Rente mit 63“ steht nach den Vorschlägen der Rentenkommission vor dem Aus. Gemeint ist damit die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, kann derzeit früher als regulär in Rente gehen, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen. Ein konkretes Datum für die Abschaffung gibt es bislang aber nicht. Die Rentenkommission hat lediglich empfohlen, diese Möglichkeit zu streichen. Erst wenn Bundesregierung und Bundestag daraus ein Gesetz machen, steht fest, ob die Regelung wirklich endet und ab wann.