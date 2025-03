Der Beginn der Spargelsaison ist für viele Feinschmecker ein kulinarisches Highlight des Frühjahrs. Besonders der weiße Spargel gilt als edles Genussgemüse, das traditionell von März bis Juni geerntet wird.

Doch wann genau beginnt die Spargelsaison 2025? Die klimatischen Bedingungen der vergangenen Monate spielen eine entscheidende Rolle für den Erntebeginn.

Ab wann gibt es Spargel?

Grundsätzlich beginnt die Spargelsaison in Deutschland je nach Witterung zwischen Mitte März und Anfang April. Früher Spargel stammt meist aus beheizten Feldern oder aus Folientunneln, die das Wachstum beschleunigen. Die Haupterntezeit erstreckt sich bis zum 24. Juni, dem traditionellen Ende der Saison.

In diesem Jahr wird der erste deutsche Spargel voraussichtlich ab Mitte März auf den Märkten und in den Supermärkten erhältlich sein. Die niedrigen Temperaturen im Winter haben das Wachstum der Spargelpflanzen verzögert. Auch das wechselhafte Wetter mit wenig Sonne sorgt dafür, dass sich die Ernte nicht verfrüht.

Frühestens Mitte bis Ende März dürfte es in den besten Lagen in Baden, der Pfalz und Südhessen den ersten Spargel geben. In Bayern beginnt die Ernte erfahrungsgemäß etwa eine Woche später. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen folgen ebenfalls mit einem leichten Zeitversatz. In Brandenburg könnten milde Temperaturen für eine frühere Ernte Ende März sorgen.

Grüner Spargel

Im Gegensatz zum weißen Spargel wächst grüner Spargel oberirdisch und benötigt weniger Schutz vor Frost. Dadurch beginnt seine Ernte oft ein wenig früher, insbesondere in Regionen mit mildem Klima. Da er mehr Sonnenlicht abbekommt, entwickelt er eine kräftigere Farbe und einen intensiveren Geschmack.

Vereinzelt ist grüner Spargel aktuell bereits in den Supermärkten zu finden. Abhängig von den Temperaturen dürfte auch der grüne Spargel Ende März in vielen Regionen verfügbar sein. Die Haupterntezeit läuft meist parallel zur weißen Spargelsaison bis in den Juni hinein.

Wird Spargel teurer?

Experten rechnen damit, dass die Preise stabil bleiben. Ein Kilogramm heimischer Spargel in guter Qualität dürfte erneut zwischen 10 und 12 Euro kosten. 2024 wurden in Deutschland etwa 105.000 Tonnen Spargel geerntet, wovon rund 10 bis 15 Prozent auf grünen Spargel entfielen. In Deutschland gibt es aktuell rund 1.300 Spargelbetriebe, die sich auf den Anbau des beliebten Frühlingsgemüses spezialisiert haben.

Für Spargelliebhaber heißt es also: Noch etwas Geduld, doch ab Mitte März kann die Spargelsaison 2025 langsam beginnen.