Die ersten Schneefälle in den Alpen und Bodenfrost im Flachland werfen die Frage auf: Muss man schon Winterreifen montieren?
30.09.2025 - 14:03 Uhr
In Deutschland gibt es keine starre Winterreifenpflicht nach Datum. Entscheidend ist die Witterung: Bei Schnee, Eis oder Reifglätte dürfen nur Fahrzeuge mit Winterreifen oder gleichwertigen Allwetterreifen unterwegs sein. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen fährt, riskiert mindestens 60 Euro Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.