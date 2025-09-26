Der Herbst 2025 beginnt mit kühlen Temperaturen. Umso dringlicher stellt sich die Frage, ab wann man heizen sollte.

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, da Faktoren wie Bauart, Dämmung und Zustand des Gebäudes eine Rolle spielen. Die Verbraucherzentrale und das Umweltbundesamt empfehlen jedoch, die Temperatur in Wohnräumen nicht unter 16 °C sinken zu lassen. Das Bundesumweltministerium rät zu einer Mindesttemperatur von 17 °C in Wohnräumen und 15 °C in Fluren. Sinkt die Raumtemperatur weiter ab, steigt das Risiko für Schimmel deutlich.

Besonders in Schlafzimmern sollte man darauf achten, dass die Temperatur nicht zu stark absinkt. Nachts gibt eine Person rund einen Viertelliter Wasser über die Atemluft ab. Bleibt der Raum zu kalt, steigt die Luftfeuchtigkeit an den Wänden stark an. Werte von 16 bis 18 °C gelten hier als ausreichend, um Schimmel zu vermeiden. Auch ungenutzte Räume sollten zumindest leicht beheizt werden, damit sich keine Feuchtigkeit an kalten Oberflächen niederschlägt.

Ab welcher Außentemperatur heizen?

Eine feste Außentemperaturgrenze, ab der geheizt werden sollte, gibt es nicht. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online nennt jedoch Richtwerte, die sich am Gebäudestandard orientieren:

Vor 1977 (unsanierte Altbauten): 15 bis 17 °C Außentemperatur

1977–1995 (teils sanierte Altbauten): 14 bis 16 °C

Nach 1995 (Bau nach WSchV oder EnEV): 12 bis 15 °C

Niedrigenergiehaus: 11 bis 14 °C

Passivhaus: 9 bis 11 °C

Diese Werte sind nur grobe Orientierungen. Je nach Dämmung, Lüftungsverhalten und Nutzung des Gebäudes können die individuellen Grenzen abweichen.

Auch Luftfeuchtigkeit im Auge behalten

Neben der Raum- und Außentemperatur ist die Luftfeuchtigkeit entscheidend. Niedrige Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit stellen ein erhebliches Schimmelrisiko dar. Im Schimmelleitfaden des Umweltbundesamts wird empfohlen, die relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen nicht dauerhaft über 60 Prozent steigen zu lassen. In schlecht gedämmten Wohnungen sollte der Wert im Winter sogar unter 50 Prozent bleiben. Bereits ab etwa 70 Prozent Luftfeuchtigkeit an Materialoberflächen können Schimmelpilze wachsen. Um die Werte im Blick zu behalten, empfiehlt sich der Einsatz von Hygrometern. Sie zeigen neben der Temperatur auch die relative Luftfeuchtigkeit an. Bei Bedarf kann dann durch richtiges Lüften und Heizen gegengesteuert werden.

Wie sich Schimmel vermeiden lässt

Um Schimmel effektiv vorzubeugen, reicht es nicht aus, nur auf die Temperatur zu achten. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Heizen, Lüften und Möblierung:

Regelmäßig lüften : Mehrmals täglich stoßlüften (Fenster 5–10 Minuten weit öffnen) statt dauerhaft kippen. Im Winter bringt die kalte Außenluft viel Trocknungseffekt.

: Mehrmals täglich stoßlüften (Fenster 5–10 Minuten weit öffnen) statt dauerhaft kippen. Im Winter bringt die kalte Außenluft viel Trocknungseffekt. Richtig heizen : Räume nicht auskühlen lassen. Auch ungenutzte Zimmer leicht temperieren. Nachts kann die Heizung gedrosselt werden, jedoch ohne dass die Luftfeuchtigkeit zu stark ansteigt.

: Räume nicht auskühlen lassen. Auch ungenutzte Zimmer leicht temperieren. Nachts kann die Heizung gedrosselt werden, jedoch ohne dass die Luftfeuchtigkeit zu stark ansteigt. Möbel nicht direkt an Außenwänden platzieren : Ein Abstand von einigen Zentimetern sorgt für bessere Luftzirkulation und verhindert feuchte Stellen.

: Ein Abstand von einigen Zentimetern sorgt für bessere Luftzirkulation und verhindert feuchte Stellen. Feuchtequellen reduzieren : Wäsche nicht in der Wohnung trocknen, auf viele Zimmerpflanzen oder Zimmerbrunnen verzichten, Badezimmer nach dem Duschen lüften.

: Wäsche nicht in der Wohnung trocknen, auf viele Zimmerpflanzen oder Zimmerbrunnen verzichten, Badezimmer nach dem Duschen lüften. Hygrometer nutzen: Luftfeuchtigkeit regelmäßig kontrollieren und rechtzeitig reagieren. So lässt sich das Risiko für Schimmelbildung deutlich verringern – auch in der kalten Jahreszeit.

Wichtige Grenzwerte gegen Schimmel

Raumtemperatur

Wohnräume: mindestens 16–17 °C

Schlafzimmer: 16–18 °C

Flure: mindestens 15 °C

Unbenutzte Räume: immer leicht beheizen

Relative Luftfeuchtigkeit

Optimal: 40–60 %

Winter in schlecht gedämmten Gebäuden: unter 50 %

Kritisch: ab 70 % steigt das Schimmelrisiko stark

Praktische Tipps