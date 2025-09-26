Der Herbst 2025 beginnt mit kühlen Temperaturen. Umso dringlicher stellt sich die Frage, ab wann man heizen sollte.
Eine pauschale Antwort gibt es nicht, da Faktoren wie Bauart, Dämmung und Zustand des Gebäudes eine Rolle spielen. Die Verbraucherzentrale und das Umweltbundesamt empfehlen jedoch, die Temperatur in Wohnräumen nicht unter 16 °C sinken zu lassen. Das Bundesumweltministerium rät zu einer Mindesttemperatur von 17 °C in Wohnräumen und 15 °C in Fluren. Sinkt die Raumtemperatur weiter ab, steigt das Risiko für Schimmel deutlich.