Wir haben die Voraussetzungen für den Unterrichtsausfall wegen Hitze in allen Bundesländern zusammengefasst.

Wenn die Temperaturen steigen, stellt sich an vielen Schulen wieder dieselbe Frage: Ab wann gibt es hitzefrei? Eine bundesweit einheitliche Antwort gibt es darauf nicht. Bildung ist Ländersache und die Regeln unterscheiden sich teils deutlich. In vielen Bundesländern entscheidet am Ende die Schulleitung, ob der Unterricht verkürzt, verlegt oder vorzeitig beendet wird.

Oft gibt es keine Temperaturgrenzwerte Ein automatisches Recht auf hitzefrei besteht in der Regel nicht. Entscheidend sind meist die konkreten Bedingungen an der Schule: Wie heiß ist es in den Klassenräumen? Gibt es kühlere Räume? Ist die Betreuung jüngerer Schüler gesichert? Können Fahrschüler früher nach Hause kommen? Auch Ganztagsangebote und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielen eine Rolle.

Trotzdem gibt es in einigen Bundesländern konkrete Temperaturwerte, an denen sich Schulen orientieren sollen. In Baden-Württemberg und Brandenburg liegt die Schwelle bei 25 Grad, in Sachsen-Anhalt bei 26 Grad, in Hamburg bei mehr als 27 Grad Außentemperatur im Schatten. Nordrhein-Westfalen nennt mehr als 27 Grad Raumtemperatur als Anhaltspunkt; unter 25 Grad Raumtemperatur darf dort kein hitzefrei gegeben werden.

Hitzefrei: Diese Regeln gelten in den Bundesländern

Bundesland Temperaturgrenze Regelung Baden-Württemberg 25 Grad Außentemperatur um 11 Uhr im Schatten Die Schulleitung entscheidet. Hitzefrei ist frühestens nach der vierten Stunde möglich. Berufliche Schulen und die gymnasiale Oberstufe sind ausgenommen. Bayern Keine feste Grenze Es gibt keine verbindliche Temperaturregel. Die Schulleitung kann den Unterricht bei großer Hitze vorzeitig beenden und muss die Lage vor Ort berücksichtigen. Berlin Keine feste Grenze Der Unterricht soll der Witterung angepasst werden. Möglich sind Kurzstunden oder ausnahmsweise Unterrichtsausfall, jedoch nicht in der Oberstufe. Brandenburg 25 Grad Außentemperatur um 10 Uhr im Schatten oder 25 Grad Raumtemperatur um 11 Uhr Für Klassen 1 bis 10 soll dann in der Regel nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden. Die Schulleitung entscheidet vor Ort. Bremen 25 Grad im Schulgebäude Für Klassen 1 bis 10 kann der Unterricht vorzeitig enden. In Klassen 1 bis 4 zum Ende der betroffenen Stunde, in Klassen 5 bis 10 nach der darauffolgenden Stunde. Hamburg Mehr als 27 Grad Außentemperatur im Schatten Für Jahrgänge 1 bis 9 kann der Unterricht frühestens um 11.30 Uhr enden, wenn auch die Räume unzumutbar warm sind. Die Oberstufe ist ausgeschlossen. Hessen Keine feste Grenze Die Schulleitung kann unter anderem Kurzstunden, Unterricht an anderen Lernorten, Verzicht auf Hausaufgaben oder Unterrichtsende nach der fünften Stunde anordnen. Mecklenburg-Vorpommern Keine feste Grenze Ein Recht auf hitzefrei gibt es nicht. Die Schulleitung prüft zunächst alternative Unterrichtsorte oder Unterrichtsformen und kann den Unterricht verkürzen. Niedersachsen Keine feste Grenze Hitzefrei ist möglich, wenn hohe Temperaturen den Unterricht erheblich beeinträchtigen. Seit 2025 kann es auch in der Sekundarstufe II und in bestimmten berufsbildenden Bildungsgängen möglich sein. Nordrhein-Westfalen Mehr als 27 Grad Raumtemperatur; unter 25 Grad kein Hitzefrei Die Schulleitung entscheidet. Hitzefrei gilt für Grundschule und Sekundarstufe I. Die Sekundarstufe II erhält kein Hitzefrei. Rheinland-Pfalz Keine feste Grenze Die Schulleitung entscheidet, ob Unterricht ausfällt, Stunden verkürzt werden oder einzelne Unterrichtsteile wie Sport entfallen. Saarland Keine feste Grenze Der frühere Hitzefrei-Erlass wurde aufgehoben. Schulen entscheiden eigenverantwortlich und sollen Betreuung grundsätzlich sicherstellen. Sachsen Keine feste Grenze Die Schulleitung entscheidet nach örtlicher Lage. Möglich sind hitzefrei, Kurzstunden, längere Pausen, Unterricht im Freien oder Projektunterricht. Sachsen-Anhalt 26 Grad Raumtemperatur um 11 Uhr Für Jahrgänge 1 bis 10 kann der Unterricht nach der fünften Stunde enden. In Ausnahmefällen ist auch ein Ende nach der vierten Stunde möglich. Schleswig-Holstein Keine feste Grenze Bei außergewöhnlicher Sommerhitze entscheidet die Schulleitung im Rahmen der Fürsorgepflicht, ob und in welchem Umfang Unterricht stattfindet. Thüringen Keine feste Grenze Über eine vorzeitige Unterrichtsbeendigung bei außergewöhnlichem Wetter entscheidet die Schulleitung, gegebenenfalls in Absprache mit benachbarten Schulen.

Gibt es ein Recht auf hitzefrei?

Ein allgemeines Recht auf hitzefrei gibt es in Deutschland nicht. Selbst in Bundesländern mit Temperaturwerten folgt daraus nicht automatisch, dass Schüler nach Hause gehen dürfen. Die Schulleitung muss prüfen, welche Maßnahme angemessen ist. Häufig kommen vor einem Unterrichtsausfall mildere Lösungen in Betracht: Unterricht in kühleren Räumen, Unterricht im Schatten, längere Pausen, Kurzstunden, Verzicht auf Hausaufgaben oder die Verlegung von Klassenarbeiten.

Besonders wichtig ist die Betreuung. Jüngere Schüler dürfen oft nur dann vorzeitig nach Hause, wenn die Eltern zustimmen oder sie abgeholt werden. Fahrschüler müssen beaufsichtigt werden, bis eine sichere Heimfahrt möglich ist. Ganztagsschulen und Schulen mit verlässlichen Betreuungszeiten müssen auch bei großer Hitze Angebote bereithalten.

Warum gibt es keine einheitliche Temperatur für hitzefrei?

Der Grund liegt in den unterschiedlichen Bedingungen vor Ort. Ein Klassenzimmer im Dachgeschoss kann deutlich heißer sein als ein Raum im Erdgeschoss. Manche Schulen haben Sonnenschutz, kühlere Ausweichräume oder Unterrichtsflächen im Freien, andere nicht. Auch die Verkehrsanbindung spielt eine Rolle: In ländlichen Regionen kann ein früheres Unterrichtsende schwierig sein, wenn Schulbusse erst später fahren.

Deshalb setzen viele Länder auf die Entscheidung der Schulleitung. Sie kann am besten beurteilen, ob Unterricht noch vertretbar ist und welche organisatorischen Folgen ein vorzeitiges Ende hätte.

Gilt hitzefrei auch für die Oberstufe?

In vielen Bundesländern ist die Oberstufe ausdrücklich ausgenommen oder nur in Ausnahmefällen einbezogen. Das betrifft etwa Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Der Grund: In höheren Klassen geht es stärker um prüfungsrelevante Inhalte, Kursverpflichtungen und Abschlüsse.

Anders ist die Lage in Niedersachsen: Dort wurde der Handlungsspielraum 2025 erweitert, sodass hitzefrei auch in der Sekundarstufe II der allgemeinbildenden Schulen möglich ist. Sachsen-Anhalt erlaubt eine Einbeziehung der Jahrgänge 11 und 12 in Ausnahmefällen.

Was müssen Eltern bei hitzefrei beachten?

Hitzefrei bedeutet nicht automatisch, dass jedes Kind sofort nach Hause darf. Gerade in Grundschulen ist meistens die Zustimmung der Eltern erforderlich. Viele Schulen informieren über Elternbriefe, Schul-Apps, E-Mail-Verteiler, die Website oder die Klassenleitungen. Bei angekündigter Hitze ist es sinnvoll, morgens auf Mitteilungen der Schule zu achten.

Praktisch bleibt außerdem wichtig: ausreichend Wasser, leichte Kleidung, Sonnenschutz und gegebenenfalls eine Kopfbedeckung. Denn auch wenn der Unterricht nicht ausfällt, müssen Schulen und Eltern darauf achten, dass Kinder bei Hitze möglichst wenig belastet werden.