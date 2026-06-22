Wir haben die Voraussetzungen für den Unterrichtsausfall wegen Hitze in allen Bundesländern zusammengefasst.
22.06.2026 - 06:39 Uhr
Wenn die Temperaturen steigen, stellt sich an vielen Schulen wieder dieselbe Frage: Ab wann gibt es hitzefrei? Eine bundesweit einheitliche Antwort gibt es darauf nicht. Bildung ist Ländersache und die Regeln unterscheiden sich teils deutlich. In vielen Bundesländern entscheidet am Ende die Schulleitung, ob der Unterricht verkürzt, verlegt oder vorzeitig beendet wird.