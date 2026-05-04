Abfallbilanz Kreis Böblingen will Kameras gegen Müllsünder einsetzen
Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) hat die Abfallbilanz für 2025 vorgestellt. Die Menge an wildem Müll ist zwar leicht gesunken, aber immer noch hoch.
Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) hat die Abfallbilanz für 2025 vorgestellt. Die Menge an wildem Müll ist zwar leicht gesunken, aber immer noch hoch.
Der Kreis Böblingen will mit Videoüberwachung gegen wilden Müll vorgehen. Der für die Müllentsorgung zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) plant, einzelne Containerstandorte und Häckselplätze mit Kameras auszustatten. Dort wird immer wieder Müll abgeladen, der eigentlich auf dem Wertstoffhof entsorgt werden müsste. Der AWB greift damit einen Antrag der Grünen- und Freien Wähler-Fraktion im Kreistag auf.