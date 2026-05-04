Abfallbilanz: Kreis Böblingen will Kameras gegen Müllsünder einsetzen

Der Kreis Böblingen will mit Videoüberwachung gegen wilden Müll vorgehen. Der für die Müllentsorgung zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) plant, einzelne Containerstandorte und Häckselplätze mit Kameras auszustatten. Dort wird immer wieder Müll abgeladen, der eigentlich auf dem Wertstoffhof entsorgt werden müsste. Der AWB greift damit einen Antrag der Grünen- und Freien Wähler-Fraktion im Kreistag auf.

Das Thema Abfall war einer der zentralen Punkte im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreises am Montagvormittag - und damit auch die Menge wilden Mülls, mit der Kommunen zu kämpfen haben. Der AWB hat in der Vergangenheit mit verschiedenen präventiven Maßnahmen - beispielsweise Info- und Plakatkampagnen - versucht, gegen wild und damit illegal abgelagerten Müll vorzugehen. Allerdings nicht mit dem gewünschten Ergebnis.

Zwar ist die Menge an wildem Müll 2025 im Vergleich zum Vorjahr von 744 Tonnen auf 689 Tonnen leicht gesunken, berichtete Martin Wuttke, Erster Landesbeamter, in der UVA-Sitzung. Allerdings sei sie im Vergleich zu den Jahren 2009 bis 2017 immer noch hoch. Da habe die Menge knapp unter 400 Tonnen gelegen, wie eine Grafik in der Sitzungsvorlage zeigte.

Auch Überwachung aus dem Auto heraus geplant

Jetzt also will der AWB im Kampf gegen wilden Müll zusätzlich auf Überwachung setzen - aufgrund einer Änderungen im Landesdatenschutzgesetz sei das jetzt einfacher möglich. Nicht nur fest installierte Kameras, sondern auch mobile Kamerasysteme, die von Standort zu Standort weitergegeben werden, sollen dabei eine Rolle spielen, genau wie „temporäre, personelle“ Überwachung.

„Dabei wird der/die Täter/in aus sicherer Entfernung, beispielsweise aus einem parkenden Auto heraus, fotografiert oder gefilmt“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Vorgehen sei mit dem AWB, der Zentralen Bußgeldstelle im Landratsamt und mit dem Justiziar abgestimmt. Außerdem sollen besonders betroffene Standorte in dunklen Ecken an besser ausgeleuchtete verlegt oder im Zweifelsfall ganz geschlossen werden.

Diskussionen im Ausschuss gab es keine, nur Kreisrat Lukas Rosengrün (SPD) gab zu bedenken, ob die Videoüberwachung nicht einfach nur zu einer Verlagerung führen und der Müll woanders wild abgelegt werden würde. Wuttke entgegnete, dass sich mithilfe der Aufnahmen die Täter leichter ermitteln ließen.

Abfallbilanz gibt spannende Einblicke

Dass im Abfall Erkenntnisse stecken könnten, wurde bei der Präsentation der Abfallbilanz deutlich. Die vielleicht wichtigste: Die Menschen im Kreis Böblingen engagieren sich und packen mit an. Bei der Frühjahrsputzete in diesem Jahr haben circa 5000 Menschen in 23 Kommunen im Kreis mitgemacht und insgesamt zwölf Tonnen wilden Müll eingesammelt.

Die weiteren Einblicke sind mögliche Hinweise auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen. So ist beispielsweise die Menge an Bodenaushub, der bei Bauarbeiten anfällt, in den vergangenen Jahren drastisch gesunken und betrug 2025 nur noch ein Viertel dessen, was 2021 angefallen war. „Das ist konjunkturell bedingt“, sagte Wuttke. Aber es gebe auch eine neue Vorgabe, die besage, Bodenaushub nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück zu verarbeiten.

Der AWB bekommt ein neues Maskottchen: Monti soll vor allem Schulen und Veranstaltungen mit Kindern besuchen. Foto: Anke Kumbier

Ebenso lieferten Gewerbetreibende laut Statistik in 2025 etwas weniger Abfall ab. Die Gewerbemüllmenge sank damit das sechste Jahr in Folge und beträgt demnach nur noch rund zwei Drittel des Vor-Corona-Niveaus. Auch hier vermutete Wuttke teils konjunkturelle Auswirkungen, möglicherweise spielten aber auch neue Homeoffice-Regelungen eine Rolle.

Dass die Digitalisierung weiter auf dem Vormarsch ist, spiegelt sich ebenfalls in der Müllbilanz wieder. So sank die Menge an Altpapier erneut, allerdings deutlich weniger stark als beispielsweise der Bodenaushub.

All das sind Feinheiten innerhalb der Bilanz. Insgesamt ist die Müllmenge fast gleich geblieben. Die erfasste Abfall- und Wertstoffmenge lag 2025 bei 444 Kilogramm pro Einwohner und 2024 bei 446 Kilogramm.

Plastikmüll im Kreis Böblingen

Geht es um Abfall im Kreis Böblingen, geht es fast immer auch um Wertstoffhöfe und das im Kreis etablierte Bringsystem, wonach die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ihre Wertstoffe – zum Beispiel Plastikflaschen, Dosen, Elektrogeräte - selbst zum Wertstoffhof bringt. Es existiert allerdings eine Alternative, die aber kostet und Platz braucht. Seit 2012 gibt es nämlich die „orangene Tonne“ für Wertstoffe. Pro Leerung wird eine Gebühr von 5,50 Euro erhoben.

Trotz der Kosten erfreut sie sich zunehmender Beliebtheit, wie im UVA präsentierte Daten zeigen. Die Nachfrage steigt, inzwischen gibt es demnach rund 24 000 orangefarbene Wertstofftonnen im Kreis. Diese Zahlen stießen eine kleine Debatte an. Könnten sie nicht das Signal sein, für alle Bürgerinnen und Bürger vom Bring- auf ein Holsystem umzusteigen?

Landrat Roland Bernhard und Martin Wuttke schlossen einen Systemwechsel zwar nicht pauschal aus, betonten aber auch klar, dass der Kreis am bestehenden System festhalten wolle. Eine Umfrage unter Bürgerinnen und Bürgern vor eineinhalb Jahren hatte laut Wuttke ergeben, dass eine knappe Mehrheit das Bringsystem bevorzuge. „Wir haben im Abfallwirtschaftskonzept klar beschlossen, vorerst bei diesem System zu bleiben“, sagte er.

Textilien und Erddeponie

Kleider und Schuhe

Seit Neuestem besteht die gesetzliche Pflicht, Bekleidung separat zu sammeln. Das betrifft allerdings nur solche, die noch wiederverwendet werden kann. Kaputte, stark verschlissene und verschmutzte Kleidung darf weiterhin im Restmüll entsorgt werden.

Deponiestandort

Weil Kapazitäten knapp werden, wollte sich der Verband Region Stuttgart auf die Suche nach einem neuen Standort für eine Erddeponie machen - auch im Kreis Böblingen. Doch die Menge an Erdaushub geht zurück. Daher sei aktuell offen, wann und ob überhaupt mit der Standortsuche gestartet werden, sagte Landrat Roland Bernhard im UVA.