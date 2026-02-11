 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Abfindung und dann? Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Abfindung und dann?: Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität
1
Im August 2025 sagt Jara López Mercedes „Adiós“. Foto: JLI

Nach dem Abschied vom Stern-Konzern nutzt Jara López die neue Freiheit und alte Kontakte, um als Maklerin eine Brücke zwischen Deutschland und Spanien zu bauen.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Zufällen, sagen die einen. Jara López gehört zu den anderen. Zumindest mit Blick auf ihr eigenes Berufsleben. Das hat sie zunächst ohne Umwege zu Mercedes geführt. Als Immobilienmaklerin kehrt sie jetzt aber wieder häufiger zurück nach Spanien, nachdem sie im August den Konzern mit einer Abfindung verlassen hat. „Das war kein Zufall, sonder eine logische Entwicklung“, sagt sie. Aber der Reihe nach.

 

Interrail-Nostalgie führt nach Deutschland

Mit 14 kommt Jara López nach Deutschland. Die Eltern wollen hier ihr Sabbatical verbringen. Es sind die schöne Erinnerungen an Interrail-Zeiten, die diese Entscheidung beeinflussen. Aber auch die Überlegung, das von der Tochter und dem Sohn auf der Schweizer Schule in Madrid erlernte Deutsch einem echten Praxistest zu unterziehen. Einfach loslegen, dieser Ansatz scheint in den López-Genen fest verankert zu sein.

Der Familie gefällt es in Kirchzarten bei Freiburg so gut, das sie bleibt. Jara López macht ihr Abitur und studiert Volkswirtschaftslehre in Freiburg. Nebenbei gründet die voller Energie steckende Junge Frau ein Startup für Luxusferienvermietungen im Schwarzwald.

Jara López in der zum Verkauf stehenden Penthouse-Wohnung auf Mallorca. Foto: JLI

Die Theorie ist Jara López nicht genug, sie sucht immer auch die schnelle praktische Anwendung. Und wird nach einem Tipp ihrer Tante auf die duale Hochschule in Madrid aufmerksam. „Da gehe ich aber nur hin, wenn mein Ausbildungs-Unternehmen Mercedes ist“, sagt sie. Das hat wiederum mit dem Großvater von Jara Lopez zu tun, der seinen Enkelkindern schon früh mit auf den Weg gegeben hatte, dass es kein besseres Auto als einen Mercedes gebe. Im Schlepptau des Opas, den die Enkelin „extravagant“ nennt, ist sie auch bei der spanischen Präsentation der A-Klasse dabei. Dort findet sie sich zu Demonstrationszwecken bezüglich der Größe des Kofferraums irgendwann in selbigem wieder.

Unsere Empfehlung für Sie

Neues berufliches Glück: Wie aus einem Mercedes-ITler der Chef eines Designmöbel-Studios wird

Neues berufliches Glück Wie aus einem Mercedes-ITler der Chef eines Designmöbel-Studios wird

In einer ehemaligen Kirche in Stuttgart-West findet Florian Vornberger sein neues berufliches Glück. Mit der Mercedes-Abfindung startet er ins Design- und Event-Geschäft.

Und Jahre später wählt die spanische Mercedes-Vertretung unter vielen Bewerbern tatsächlich nur Jara López als duale Studentin aus. So beginnt ihre Mercedes-Laufbahn jetzt richtig, die sie im dritten Ausbildungsjahr wieder nach Deutschland führt. Für den Konzern arbeitet sie in der Folge als Projektmanagerin für Smart in Sindelfingen, in der Logistik in Stuttgart-Wangen, im Einkauf oder als Assistentin der Entwicklungsleitung für Sportwagen bei AMG. In Affalterbach ist sie von der Dynamik des Unternehmens begeistert, das so ganz ihrem eigenem Vollgas-Naturell entspricht. Zuletzt war sie in der Compliance bei der Mercedes Holding tätig.

Mercedes als gute Schule

Das Thema Selbstständigkeit hat sie aber immer im Hinterkopf. Deshalb geht Jara López Anfang 2024 für ein Jahr in unbezahlten Urlaub, um sich wieder voll ins nie ganz aufgegebene Immobiliengeschäft zu stürzen. „In dieser Zeit ist mir klar geworden, dass es wirklich mein Ding ist und nichts besser zu mir passt“, sagt sie. Es folgt im August 2025 der Mercedes-Ausstieg samt Abfindung.

Ihr Blick zurück ist von „Dankbarkeit“ geprägt, wie die Aussteigerin selbst sagt: „Es gibt keine bessere Schule als Mercedes, ich fühle mich perfekt auf die Aufgabe als Maklerin vorbereitet.“ Dabei wolle sie nicht nur Geld verdienen, sondern auch Werte wie Loyalität und Nachhaltigkeit vermitteln und für Transparenz stehen – „mit einer ganz persönlichen Marke in klarer Abgrenzung zu einer anonymen“, wie die Unternehmerin betont

All das erzählt Jara López in ihrem „Büro“. Das sind zwei, drei Cafés im Stuttgarter Westen, die sie zu ihrem Arbeitsplatz erklärt hat. Ein paar Tassen Kaffee und das Handy genügen ihr für den Arbeitsalltag, den sie inzwischen ganz ohne Auto organisiert. Heute ist es das „Carlo“ in der Rotebühlstraße, dessen hausgemachtes Gebäck eine fast magische Anziehungskraft auf sie ausübt. Wenn Sie nicht gerade bei einer Besichtigung ist – dafür fliegt sie auch immer wieder nach Spanien. Gerade hat sie auf Mallorca mit einem Penthouse-Apartment in Playa de Palma zu tun – mit Meerblick für 495 000 Euro. Im Moment ist es aber der Verkauf einer 2,55 Millionen teuren Villa in Schönaich, der während des Gesprächs immer wieder Whatsapp-Piepser auf ihrem Handy auslöst – oder wahlweise die unter Denkmalschutz stehende Fünf-Zimmer-Wohnung in Stuttgart-Süd.

Leidenschaftlich auch in der Küche

Wenn das nicht schon genug wäre. Weil sie selbst von ihrem – unter anderem dank Mercedes – großen Netzwerk profitiert, bietet Jara López anderen Gründerinnen in dieser Frage verstärkt seit zwei Jahren Unterstützung unter dem Label „Female Global Founder Spirit“ an.

Und dann ist da ja noch die Leidenschaft für spanische Gerichte. In der eigenen Wohnung im Stuttgarter Westen ist die selbstentworfene Küche ihr ganzer Stolz. Zu ihren Spezialitäten zählen das Reisgericht Arroz Meloso, Croquetas oder eine Tortilla de Patata. Darüber spricht sie übrigens mit derselben Leidenschaft wie über ihren Beruf.

Weitere Themen

Abkommen mit ukrainischer Region: Den Wiederaufbau in der Region Lwiw als Chance begreifen

Abkommen mit ukrainischer Region Den Wiederaufbau in der Region Lwiw als Chance begreifen

Das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg und die ukrainische Region Lwiw wollen die Zusammenarbeit intensivieren. Ein Abkommen soll eine vielfältige Kooperation voranbringen.
Von Matthias Schiermeyer
Streik von Ufo und Cockpit: Lufthansa-Streik mit Ansage

Streik von Ufo und Cockpit Lufthansa-Streik mit Ansage

Cockpit und Ufo rufen am Donnerstag zum ganztägigen Streik bei der Lufthansa auf – auch weil das Management die Gewerkschaften seit etlichen Monaten abblitzen lässt, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Abfindung und dann?: Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Abfindung und dann? Für die Ex-Mercedes-Mitarbeiterin bedeuten Immobilien Mobilität

Nach dem Abschied vom Stern-Konzern nutzt Jara López die neue Freiheit und alte Kontakte, um als Maklerin eine Brücke zwischen Deutschland und Spanien zu bauen.
Von Peter Stolterfoht
Blumenhandel im Stuttgart Westen: „Ich will das ganze Jahr über existieren, nicht nur am Valentinstag“

Blumenhandel im Stuttgart Westen „Ich will das ganze Jahr über existieren, nicht nur am Valentinstag“

Blumenhändler Dilaver Gök aus Stuttgart-West kämpft gegen die Herausforderungen der Branche. Warum er auf Zwischenmenschlichkeit statt auf Massenverkauf setzt.
Von Yelin Türk
Zoltan Glass: Der jüdische Fotograf, dessen Mercedes-Bilder die Nazis faszinierten

Zoltan Glass Der jüdische Fotograf, dessen Mercedes-Bilder die Nazis faszinierten

Schnelle Autos und Pinup-Girls, das waren bevorzugte Motive von Zoltan Glass. In den 30er-Jahren war der Fotokünstler eine Marke in Deutschland. Heute ist er fast vergessen.
Von Peter Stolterfoht
Die Deutsche Telekom-Aktie fiel am Mittwoch um 3 Prozent unter die 30-Euro-Marke. Die Hintergründe im Überblick.

Zahlen veröffentlicht Telekom-Aktie fällt unter 30-Euro-Marke - Das steckt dahinter

Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Mittwoch einen deutlichen Rückgang verzeichnet. Nach einem kurzen Anstieg auf ein neues Jahreshoch fiel der Kurs um 3 Prozent. Was steckt hinter diesem Rückgang?
Von Matthias Kemter
Bahnsanierung: Besser zwei statt vier

Bahnsanierung Besser zwei statt vier

Die Deutsche Bahn AG sollte länger und umfassend sanieren statt in Aktionismus zu verfallen, meint Korrespondent Thomas Wüpper.
Von Thomas Wüpper
Sanierung der Bahn AG: Am Ende der teure Kollaps?

Sanierung der Bahn AG Am Ende der teure Kollaps?

Die Kosten für die Modernisierung wichtiger Strecken explodieren und die Vollsperrungen führen zu noch größeren Betriebsproblemen und Verspätungen. In der Branche wächst die Kritik.
Von Thomas Wüpper
Die Gerresheimer-Aktie stürzt nach einem Bilanzskandal um 30 Prozent ab. Fehler in der Bilanzierung, hohe Wertminderungen und ein geplanter Notverkauf belasten das Unternehmen. Mehr dazu hier.

Anleger verlieren Vertrauen Gerresheimer-Aktie rauscht 30 % abwärts - Das sind die Gründe

Die Gerresheimer-Aktie hat am Mittwoch einen massiven Kursverlust von rund 30 Prozent erlitten. Der Absturz auf das niedrigste Niveau seit 2009 sorgt für große Unruhe bei Anlegern. Doch was steckt hinter diesem dramatischen Einbruch?
Von Matthias Kemter
Deutsche Faxe: Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament

Deutsche Faxe Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament

Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
Weitere Artikel zu Automobile Mercedes-Benz Spanien Netzwerk Mercedes-Benz A-Klasse Stuttgart-West
 
 