Abfindungen in der Autobranche „Irgendwann knickt fast jeder ein“
Bauen Firmen Stellen ab, sprechen sie oft vom „freiwilligen Ausscheiden“. Doch längst nicht immer unterschreiben Mitarbeiter aus freien Stücken, weiß der Arbeitsrechtler Frank Hahn.
Die Autoindustrie baut Tausende Stellen ab – viele über Abfindungsangebote. Der erfahrene Arbeitsrechtler Frank Hahn vertritt viele Beschäftigte vor Gericht und beschreibt Methoden, mit denen immer wieder Arbeitnehmer zur Unterschrift gedrängt werden.