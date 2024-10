Mitarbeiter in Kornwestheim sorgen sich um Arbeitsplätze

Die Gütersparte der deutschen Bahn DB Cargo hat entschieden, bundesweit 2300 Stellen zu streichen. Am Standort Kornwestheim sorgt nicht nur das „Freiwilligenprogramm“ für Aufregung.

Die angeschlagene Güterverkehrstochter DB Cargo hat beschlossen, bundesweit 2300 Stellen zu streichen. Am Güterbahnhof in Kornwestheim ist derweil nach Informationen von Mitarbeitern das „Freiwilligenprogramm DB Cargo AG“ ins Gleis gesetzt worden, das bis Ende November läuft. Laut Aushang, der unserer Redaktion vorliegt, richtet sich das vor allem an rentennahe Jahrgänge, denen ein „einvernehmliches und schnelles Beenden des Arbeitsverhältnisses“ ermöglicht werden solle.