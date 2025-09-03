 
Abgang bei Ärztekasse: Finanzmanager „extrem schockiert" von Kündigung

Abgang bei Ärztekasse: Finanzmanager „extrem schockiert“ von Kündigung
Anwältin des Gekündigten: Ex-Ministerin Däubler-Gmelin Foto: Sebastian Bolesch

Noch in der Probezeit trennte sich die Versorgungsanstalt der Ärzte von einem Vize-Geschäftsführer. Nun landete der Fall vor dem Arbeitsgericht – mit starren Fronten.

Andreas Müller

Nach dem überraschenden Abgang eines gerade erst eingestellten Vize-Geschäftsführers bei der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt (BWVA) für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen bleiben die Fronten verhärtet. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Reutlingen ist es zu keiner Einigung zwischen dem Experten für Finanzanlagen und der milliardenschweren Pensionskasse der Mediziner gekommen. Der erst im April gekommene stellvertretende Geschäftsführer Alexander Banik hatte sich dort mit einer Klage gegen seine Kündigung in der Probezeit gewehrt.

 

Durch seine beiden Anwälte – darunter die Ex-Justizministerin Herta Däubler-Gmelin (82, SPD) – ließ er fordern, weiter beschäftigt zu werden. Darauf wollte sich die durch den Geschäftsführer Volker Mattausch und einen Anwalt vertretene Versorgungsanstalt jedoch nicht einlassen. Nun wird das Gericht einen Kammertermin festsetzen, bei dem der Rechtsstreit fortgeführt wird.

Ärztekasse will von Druck nichts wissen

Die Ärztekasse hatte das Ausscheiden des für Kapitalanlage zuständigen Vize-Geschäftsführers auf Anfrage zunächst als einvernehmlich dargestellt. Banik habe aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch entschieden, die BWVA Ende September zu verlassen; die Gremien hätten zugestimmt.

Mit der Kündigungsschutzklage wurde überraschend deutlich, dass der Geschäftsführer dies anders sieht. Größeren Raum nahm in der Verhandlung die Frage ein, ob der Manager seiner Kündigung tatsächlich zugestimmt habe. Die BWVA-Vertreter gaben an, eine entsprechende Vereinbarung habe Banik digital unterschrieben. In einem Gespräch sei er zuvor über die einstimmige Entscheidung des Verwaltungsrates informiert worden. Man habe ihm Bedenkzeit gegeben und empfohlen, sich mit einem Anwalt zu beraten. Der Manager sei keineswegs unter Druck gesetzt worden. Er sei auch nicht aus dem Haus geführt, sondern „begleitet“ worden.

Gründe für Kündigung bleiben unklar

Banik hat dies laut seiner Anwältin Däubler-Gmelin anders erlebt. Nach der Bekanntgabe der Kündigung sei er „extrem schockiert“ gewesen. Er habe mehrfach an Sitzungen des Verwaltungsrats teilgenommen und sei dort nie kritisiert worden. Mit der digitalen Signatur habe er nur den Erhalt eines Dokuments bestätigt, aber nicht inhaltlich zugestimmt. Die eigentlichen Gründe für die Kündigung kamen in der Verhandlung nicht zur Sprache, in der Probezeit muss diese nicht begründet werden. Baniks Anwälte warfen zudem die Frage auf, warum es in der BWVA entgegen den Vorgaben keine Schwerbehindertenvertretung gebe.

Die Richterin ließ Zweifel an der Darstellung des Vize-Geschäftsführers erkennen. Sie könne „nicht ganz nachvollziehen“, weshalb er die fragliche Unterschrift geleistet habe. Auch die angeführte Drucksituation lasse sich anhand der Akten nicht erkennen. In der Vergangenheit hatte die BWVA wiederholt das Arbeitsgericht beschäftigt.

