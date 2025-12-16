Die EU-Kommission schlägt eine Abkehr vom Verbrenner-Aus vor. Auch nach 2035 sollen Verbrenner und Hybride erlaubt bleiben, die Mehrheit neuer Autos aber elektrisch sein.
16.12.2025 - 17:13 Uhr
Die EU-Kommission hat eine Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus vorgeschlagen: Auch nach 2035 sollten Autohersteller weiter Verbrenner- und Hybrid-Fahrzeuge auf den Markt bringen dürfen, wie aus den am Dienstag in Straßburg vorgelegten Änderungsvorschlägen an den Abgasvorgaben für Pkw hervorgeht. Der Großteil neu zugelassener Autos soll künftig aber trotzdem elektrisch sein.